I test sono chiari, sono questi i 5 migliori smartphone dell'anno

L’obiettivo: capire quali modelli vadano davvero più forte nella vita di tutti i giorni, non solo nei grafici dei test. Un anno particolare, segnato dai primi chip a 2 nanometri, da batterie sempre più grandi e da fotocamere ormai decisive nella scelta di un top di gamma.

La corsa alla potenza parte dai processori. Nei test citati da BGR, il nuovo Apple A20 Pro dell’iPhone 18 Pro Max risulta il chip più veloce dell’anno nei benchmark: su Geekbench 7 ha segnato 4.735 punti in single-core e 12.545 in multi-core. Subito dietro c’è lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 di Qualcomm, provato a settembre durante lo Snapdragon Summit, con 4.155 punti in single-core e 12.455 in multi-core. Il margine è stretto. Segno che, nei top di gamma 2026, i numeri sono altissimi e le distanze si giocano sui dettagli.

Ma il dato secco non racconta tutto. Come ha spiegato il recensore Connor Jewiss su BGR, la forza di uno smartphone premium si vede anche dopo ore d’uso: quanto regge, quanto scalda, quanta memoria ha a disposizione, quanto in fretta torna carico. Il chip A20 Pro, costruito con processo a 2 nanometri, mette insieme una CPU a 6 core, una GPU a 7 core e un doppio motore neurale a 16 core. Qualcomm risponde con lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, core principali fino a 5,01 GHz e GPU Adreno 850, pensato anche per tenere alto il ritmo nelle sessioni di gioco più lunghe.

iPhone 18 Pro Max e Xiaomi 18 Pro Max: due idee opposte di potenza premium

L’iPhone 18 Pro Max segue la strada classica di Apple: hardware e software cuciti insieme, prestazioni regolari e fotocamere molto curate. Il display OLED da 6,9 pollici ha risoluzione 2.868 x 1.320 pixel, tecnologia ProMotion e luminosità fino a 3.000 nit all’aperto. Apple parla di un massimo di 45 ore di riproduzione video e di circa 30 ore di uso tipico. Nel test ripreso da BGR, dopo una giornata di viaggio durata 25 ore, la batteria segnava ancora circa il 12%. Non molto, ma abbastanza per arrivare in fondo.

Smartphone top di gamma in prova su banco di test, tra ricarica rapida, misurazioni e controlli termici.

Dall’altra parte c’è lo Xiaomi 18 Pro Max, primo modello con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Qui la ricetta è diversa: tanta potenza dichiarata e una scheda tecnica molto spinta. Ci sono 12 o 16 GB di RAM, una batteria silicio-carbonio da 8.500 mAh, ricarica con cavo a 100 W, wireless a 50 W e ricarica inversa a 27 W. Lo schermo principale è un LTPO AMOLED da 6,9 pollici; sul retro resta anche un piccolo display AMOLED da 2,9 pollici, utile per widget rapidi e anteprima della fotocamera. Per ora, ricorda BGR, il telefono è disponibile in Cina a un prezzo pari a circa 1.045 dollari, con uscita globale prevista entro la fine del 2026.

Anche sulle fotocamere si vedono due approcci diversi. iPhone 18 Pro Max monta tre sensori da 48 megapixel, con apertura variabile da f/1.48 a f/4.0 e teleobiettivo 4x. Xiaomi 18 Pro Max sceglie invece due sensori da 200 megapixel per principale e tele 3,2x, insieme a un ultra-grandangolo da 50 megapixel e video fino a 8K a 30 fps. “Non è solo una gara di chip”, ha scritto BGR nella prova: conta quello che il telefono riesce a fare dopo ore di utilizzo reale.

Galaxy S26 Ultra, Oppo Find X10 Pro Max e Pixel 11 Pro XL: perché restano in classifica

Il Samsung Galaxy S26 Ultra, arrivato a febbraio, resta tra i telefoni più completi del 2026 anche se è uscito prima dei rivali con chip più nuovi. Usa lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, con 12 o 16 GB di RAM, e nei test BGR ha ottenuto 3.685 punti in single-core e 11.198 in multi-core su Geekbench 6. Il suo punto forte resta soprattutto la fotografia: sensore principale da 200 megapixel, ultra-grandangolo da 50 megapixel, tele 3x da 10 megapixel e periscopico 5x da 50 megapixel. Una dotazione ricca, concreta, adatta a molte situazioni.

L’Oppo Find X10 Pro Max entra nella lista per una ragione precisa: tre sensori posteriori da 200 megapixel, una scelta ancora rara anche tra i modelli di fascia altissima. Il processore è il MediaTek Dimensity 9600 Pro a 2 nanometri, affiancato da 12 GB di RAM. Nei test Geekbench riportati da BGR ha raggiunto 3.052 punti in single-core e 10.439 in multi-core. Non è il primo nei benchmark, ma nell’uso quotidiano — giochi compresi, da Asphalt Legends a Metalstorm — ha mostrato una buona tenuta. La batteria da 8.000 mAh con ricarica a 80 W completa un profilo molto competitivo.

Diverso il discorso per il Google Pixel 11 Pro XL. Il suo Tensor G6 è il chip meno potente del gruppo: 2.739 punti in single-core, 7.586 in multi-core e 3.338 in 3DMark Wild Life Extreme, meno della metà del punteggio dello Snapdragon 8 Elite Gen 5. Eppure il Pixel resta nella selezione grazie alla fotografia computazionale e all’intelligenza artificiale direttamente sul telefono. Il sensore principale da 50 megapixel, l’ultra-grandangolo da 48 megapixel e il tele 5x da 48 megapixel lavorano con l’elaborazione Google, che BGR indica tra le migliori su Android. Non manca qualche limite: con multitasking pesante sono stati notati scatti e calore sul retro.

Batterie, ricarica e prestazioni sostenute: i criteri che cambiano il verdetto

Il confronto del 2026 dice una cosa chiara: potenza non vuol dire più soltanto punteggio più alto. Conta la prestazione sostenuta, cioè la capacità di restare veloci e fluidi dopo lunghe sessioni di gioco, esportazioni in 4K o tante app aperte insieme. Qui diventano cruciali camere di vapore più grandi, controllo del calore e quantità di RAM. Un telefono rapidissimo per cinque minuti, ma poi frenato dalle temperature, convince meno.

Anche la batteria pesa sempre di più nel giudizio finale. I modelli cinesi come Xiaomi 18 Pro Max e Oppo Find X10 Pro Max puntano su celle silicio-carbonio da 8.500 e 8.000 mAh. Il Samsung Galaxy S26 Ultra resta invece a 5.000 mAh, pur con ricarica cablata a 60 W e wireless Qi 2.2 da 25 W. Il Pixel 11 Pro XL arriva a 5.115 mAh, con circa sette ore di schermo nella prova citata, e ricarica a 45 W. In mezzo, l’iPhone 18 Pro Max cerca il suo equilibrio tra efficienza, autonomia e fotocamere.

Il verdetto, quindi, non è una semplice classifica da laboratorio. iPhone 18 Pro Max guida per chip e solidità complessiva; Xiaomi 18 Pro Max spinge su batteria, ricarica e potenza pura; Galaxy S26 Ultra resta il più versatile nelle fotocamere; Oppo Find X10 Pro Max punta sulla fotografia ad altissima risoluzione; Pixel 11 Pro XL, pur meno veloce, difende il posto con elaborazione immagini e funzioni AI. Nel 2026, più che il telefono più rapido per pochi minuti, conta quello che regge meglio una giornata intera.