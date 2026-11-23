Da Mountain View chiariscono subito un punto: non si tratta di prevedere i terremoti, cosa che oggi la scienza non sa fare. L’idea è un’altra: far correre una notifica di emergenza più veloce delle onde sismiche più pericolose.

Il funzionamento dell’allerta terremoti Android parte da un dato noto ai sismologi. Quando una faglia si rompe, le prime ad arrivare sono le onde P: viaggiano più in fretta e, di solito, fanno meno danni. Subito dopo arrivano le onde S e le onde di superficie, più lente ma molto più pericolose per edifici, muri e strutture.

È dentro quel margine strettissimo — pochi secondi, a volte qualche decina — che il sistema prova a infilarsi. Se i sensori intercettano le prime vibrazioni e gli algoritmi riconoscono un possibile terremoto, l’avviso parte verso i telefoni più lontani dall’epicentro, prima che lo scuotimento più forte li raggiunga.

Non è una previsione, appunto. È una corsa contro il tempo. Il messaggio di allerta viaggia su internet, quindi molto più rapidamente delle onde sismiche nella roccia. Da qui nasce quel piccolo vantaggio che può servire per ripararsi sotto un tavolo, allontanarsi da una finestra o fermare un’azione rischiosa.

Gli accelerometri degli smartphone trasformati in una rete di mini-sismografi

Al centro del sistema c’è l’accelerometro, il sensore già presente negli smartphone Android. Di solito serve a capire se il telefono è in verticale o in orizzontale. Ma lo stesso sensore registra anche le vibrazioni. Se rileva un movimento compatibile con un’onda sismica, può mandare ai server di Google un segnale con la posizione approssimativa del dispositivo.

Un avviso di emergenza sullo smartphone mentre l’acqua nel bicchiere vibra: l’idea dell’allerta terremoti su Android.

Un telefono da solo, però, non basta. Potrebbe essere caduto dal comodino, trovarsi su un autobus o vibrare per una buca sull’asfalto. Il discorso cambia se migliaia di dispositivi, nella stessa zona e nello stesso momento, registrano un movimento simile. A quel punto gli algoritmi confrontano i dati e stimano in pochi istanti se si tratta davvero di un sisma, dove si trova l’epicentro e quale potrebbe essere l’intensità.

Così gli oltre due miliardi di telefoni Android nel mondo diventano una rete di piccoli sensori sparsi sul territorio. Google sottolinea che il sistema affianca, non sostituisce, le reti ufficiali di monitoraggio sismico. Secondo i dati forniti dall’azienda, Android Earthquake Alerts System ha già rilevato più di 18 mila terremoti e inviato quasi 800 milioni di notifiche per circa duemila eventi. Nel 2025 la rivista Science ha pubblicato uno studio, firmato anche da Richard Allen, sismologo dell’Università della California a Berkeley, sul miglioramento della precisione del modello.

I tre livelli di avviso previsti in Italia e cosa vedranno gli utenti sullo schermo

In Italia, gli utenti Android potranno ricevere tre tipi di notifica terremoto, diversi in base all’intensità stimata della scossa e alla distanza dalla zona colpita. Il primo livello è “Allerta Attenzione”: un avviso semplice, pensato per i terremoti lievi, che informa della rilevazione di una scossa nelle vicinanze.

Il secondo livello si chiama “Allerta Preparati” e riguarda eventi più forti. In questo caso il messaggio invita l’utente a prepararsi ad agire. Nei prossimi mesi sarà aggiunta anche una mappa dell’area interessata, insieme alla magnitudo stimata e ad alcune indicazioni pratiche. Google prevede inoltre un pulsante per seguire gli aggiornamenti man mano che saranno disponibili.

Il terzo livello è “Allerta Intervieni”, il più evidente. Compare a schermo intero ed è riservato alle scosse da moderate a forti, con istruzioni immediate su come proteggersi. Più alto è il rischio stimato, più la notifica interrompe quello che l’utente sta facendo. Una scelta pensata per richiamare l’attenzione in un momento in cui anche pochi secondi possono fare la differenza.

Il confronto con Earthquake Network, il progetto italiano nato prima di Google

In Italia esiste già da anni un’esperienza simile, nata prima del sistema di Mountain View. Si chiama Earthquake Network ed è stata sviluppata da Francesco Finazzi, professore ordinario di Statistica all’Università di Bergamo. L’app, nota anche come “Rilevatore Terremoto”, è online dal 2012 ed è considerata il primo sistema di early warning sismico basato su smartphone.

La logica è molto vicina a quella di Google: usare gli accelerometri degli smartphone come una rete diffusa di sensori, capace di riconoscere vibrazioni compatibili con un terremoto e mandare avvisi agli utenti. Dal 2013 a oggi, secondo i dati del progetto, l’app ha superato 33 milioni di download nel mondo, con circa 5 milioni di utenti attivi. In Italia i download sfiorano il milione e mezzo, mentre gli utenti attivi sono circa 55 mila, presenti anche in zone delicate come i Campi Flegrei.

Il bilancio complessivo parla di oltre 8.900 terremoti rilevati nel mondo dal 2013, più di 120 dei quali in Italia. Il progetto ha prodotto anche 18 pubblicazioni scientifiche peer-reviewed ed è entrato in programmi europei di ricerca come TURNkey e RISE, finanziati nell’ambito di Horizon 2020. Con l’arrivo di Android Earthquake Alerts System, questa tecnologia passa ora a una scala molto più ampia: direttamente dentro i telefoni di milioni di utenti italiani.