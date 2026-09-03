I sedili di queste auto rischiano di prendere fuoco: non parcheggiarla mai al chiuso

La Kia Telluride finisce di nuovo sotto richiamo negli Stati Uniti. Lo indicano i documenti depositati presso la National Highway Traffic Safety Administration, la NHTSA.

Il nuovo intervento riguarda una parte delle Kia Telluride vendute negli Stati Uniti e dotate di cablaggio per il gancio traino, usato per collegare rimorchi o portabici con impianto luci. Secondo gli atti inviati alla NHTSA, il richiamo interessa veicoli già passati in officina per una precedente riparazione. Quella soluzione, però, non è bastata.

Non tutte le Telluride in circolazione sarebbero coinvolte, almeno in base a quanto comunicato finora. Il punto critico resta il modulo elettrico del gancio traino, montato come dotazione o accessorio, che può essere esposto a infiltrazioni e sporco. Kia ha spiegato nei documenti ufficiali che i proprietari interessati saranno avvisati direttamente, con lettere e comunicazioni tramite la rete dei concessionari. Una prassi normale. Con una differenza non da poco: questa volta il richiamo viene riemesso perché il primo intervento non ha risolto il difetto.

Rischio incendio, perché la prima riparazione non è bastata

Il problema nasce dal possibile ingresso di umidità o detriti nel cablaggio del gancio traino. Una situazione che può causare un cortocircuito e, nei casi più gravi, un incendio anche con l’auto ferma. Era già questo il punto del precedente richiamo, quando ai proprietari era stato chiesto di portare la vettura in officina per una modifica tecnica considerata sufficiente a ridurre il rischio.

Controllo in officina del cablaggio nella zona del gancio traino di un SUV, tema legato ai richiami per rischio incendio.

Dai controlli successivi, però, è emerso che quella riparazione non garantiva la protezione prevista. In sostanza, alcuni componenti già sistemati potevano continuare a presentare una debolezza elettrica. Kia, come riportato alla NHTSA, ha quindi scelto di avviare una nuova campagna, con una soluzione aggiornata e verifiche aggiuntive sul sistema. Non è un dettaglio: nei richiami legati al rischio incendio, anche un problema residuo può pesare molto nelle valutazioni di sicurezza.

Nei documenti disponibili, la casa coreana non indica un quadro ampio di incidenti o feriti collegati al nuovo richiamo. Le autorità americane, però, trattano questi casi con particolare prudenza. Il difetto può presentarsi senza segnali evidenti e non per forza durante la guida.

Proprietari avvisati: cosa fare in attesa della riparazione

In attesa dell’intervento definitivo, ai proprietari delle Kia Telluride richiamate viene chiesto di seguire le indicazioni diffuse da Kia e dalla NHTSA. Il primo passo è controllare il numero di telaio sui canali ufficiali. Negli Stati Uniti si può verificare se il veicolo è coinvolto inserendo il VIN sul sito dell’agenzia federale o contattando il servizio clienti del costruttore.

La precauzione principale, già usata in casi simili, è parcheggiare il veicolo all’aperto e lontano da edifici, garage o altre auto, finché la riparazione non sarà completata. È una misura prudente, ma concreta. Il rischio, infatti, non riguarda solo l’auto in movimento: un cortocircuito può svilupparsi anche a vettura spenta, se il circuito resta alimentato o se il componente danneggiato crea le condizioni per un surriscaldamento.

I concessionari dovranno controllare il sistema e installare la soluzione aggiornata prevista dalla nuova campagna. L’intervento, come accade per i richiami di sicurezza, sarà gratuito per il proprietario. Chi avesse già pagato riparazioni collegate al problema potrà chiedere a Kia informazioni sulle eventuali procedure di rimborso previste negli Stati Uniti.

Il caso Telluride e il nodo dei controlli sui richiami auto

Il caso Kia Telluride mette in luce un aspetto spesso poco visibile dei richiami auto: la riparazione non sempre chiude tutto al primo tentativo. Dopo una campagna, i costruttori continuano a raccogliere segnalazioni da officine, clienti ed enti di controllo. Se emergono nuove anomalie, il fascicolo può essere riaperto. Ed è quanto accaduto in questo caso.

Per le case automobilistiche, un richiamo non è soltanto una pratica amministrativa. È anche una prova di tenuta industriale: bisogna individuare il difetto, proporre una soluzione, controllare che funzioni e, se serve, correggere la correzione. Una catena lunga, fatta di officine, fornitori, schede tecniche e verifiche pubbliche.

Negli Stati Uniti, dove la NHTSA pubblica banche dati e comunicazioni consultabili dai cittadini, casi come questo emergono con maggiore trasparenza. Per i proprietari resta una regola semplice: non ignorare gli avvisi, anche quando l’auto sembra andare bene. Nel caso della Telluride, la differenza può stare in un cablaggio nascosto sotto la carrozzeria. Piccolo, ma decisivo.