I prodotti tech per cui non andrebbero mai usati adattatori e cavi aggiuntivi: lo hanno rivelato i tecnici

Il criterio non è la categoria dell’oggetto ma la potenza che richiama. Le stufette e i riscaldatori portatili assorbono tra i 1.000 e i 1.500 watt o più, e i cavi di prolunga raramente sono dimensionati per quel carico continuo: il cablaggio interno si surriscalda, e il surriscaldamento dei fili è tra le prime cause di incendi domestici.

Lo stesso vale per i grandi elettrodomestici fissi. Un forno a microonde richiede dai 12 ai 15 ampere per accendersi, e per questo va collegato direttamente alla presa. Frigoriferi e congelatori rientrano nella stessa logica, ma per una ragione aggiuntiva: lavorando in continuo, su una ciabatta rischiano di far scattare il salvavita, con il danno collaterale del cibo che si guasta.

I prodotti tech da non collegare a cavi e adattatori aggiuntivi

Sul fronte tech il discorso si sposta. I PC da gaming e gli impianti audio di fascia alta non vanno esclusi dalle ciabatte perché consumano troppo, ma perché quelle comuni non li proteggono abbastanza. Un elettricista interpellato spiega che questi apparecchi hanno bisogno di difesa contro i picchi di tensione, che una semplice multipresa non offre; la raccomandazione è un surge protector di qualità certificata, non un modello economico che protegge solo sulla carta. È il punto controintuitivo della faccenda: qui il problema non è chiedere meno, ma pretendere un’alimentazione migliore.

Un capitolo a parte riguarda i dispositivi medici. I macchinari come i CPAP per la respirazione notturna richiedono una fornitura costante e stabile, e per questo gli esperti li tengono fuori dalle multiprese di base.

C’è poi un dettaglio che riguarda la spina più della presa. La terza lamella di molti apparecchi è il polo di messa a terra, e usare un adattatore che converte una spina a tre poli in una a due annulla quel dispositivo di sicurezza, perché gli adattatori non garantiscono la messa a terra. Può funzionare per un uso breve e temporaneo, ma come soluzione fissa apre la porta a surriscaldamento, scossa o sovraccarico dell’impianto.

L’errore più diffuso resta invisibile a occhio nudo: collegare una ciabatta a un’altra, o una prolunga a una multipresa. Questa pratica, chiamata “daisy-chaining”, viola gran parte delle norme antincendio e può sovraccaricare in fretta l’intero impianto di casa. Ogni spina, ogni giunzione aggiunge resistenza, e la resistenza sotto carico produce calore.

La regola che gli elettricisti ripetono più spesso è anche la meno intuitiva da accettare: una sola ciabatta per ogni presa a muro, mai in cascata. E se le prese non bastano, la soluzione non è un altro cavo.