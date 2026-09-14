I prodotti tech che stanno tornando in uso e varranno un bel po' di soldi per chi li ha conservati

Nel 2026, tra Stati Uniti ed Europa, giovani consumatori, appassionati di informatica e piccoli professionisti stanno riportando in tasca — e sulle scrivanie — telefoni essenziali, monitor CRT, lettori MP3 e PC legacy. L’obiettivo è semplice: avere meno distrazioni, spendere meno e far durare più a lungo i dispositivi elettronici.

A raccontarlo è l’analisi pubblicata il 28 luglio da Orange Hardwares, rivenditore statunitense di componenti IT. Non è solo nostalgia, anche se il richiamo degli anni Novanta e Duemila fa la sua parte. Dietro il ritorno della tecnologia retrò ci sono la stanchezza da notifiche, i prezzi sempre più alti dell’elettronica nuova e una voglia crescente di riparare invece di buttare.

La spinta più evidente arriva dalla fatica digitale: troppe app, troppe notifiche, troppe ore davanti a uno schermo. Chi sceglie un dispositivo più semplice — un vecchio telefono, un lettore musicale separato, un computer ricondizionato — cerca spesso una cosa sola: uno strumento che faccia il suo lavoro, senza chiedere attenzione di continuo.

“Mi serve chiamare, scrivere e basta”, raccontano molti utenti nei forum dedicati al digital minimalism, espressione ormai entrata anche nel linguaggio dei consumi tecnologici. Non è un rifiuto dell’innovazione, ma una scelta parallela. Mentre smartphone e computer moderni puntano su intelligenza artificiale, cloud e prestazioni sempre più spinte, una parte del pubblico riscopre oggetti meno invadenti, più chiari, facili da usare senza aggiornamenti continui o manuali infiniti.

Così il vecchio smette di sembrare solo vecchio: diventa tecnologia intenzionale, scelta per fare meno cose, ma farle senza interruzioni.

Flip phone, dumb phone e lettori MP3: la disconnessione diventa scelta quotidiana

Nel lessico del 2026 sono tornate parole che sembravano archiviate: dumb phone, flip phone, lettore MP3, perfino lettore CD portatile. I telefoni a conchiglia, in particolare, piacciono perché hanno batterie più durature, occupano poco spazio e permettono di restare reperibili senza portarsi dietro social, feed e video brevi.

Banco di riparazione con flip phone smontato, feature phone e lettore MP3: la tecnologia retrò torna per ridurre distrazioni e allungare la vita dei dispositivi.

Il paradosso è che proprio su TikTok e Instagram circolano video in cui ragazzi della Gen Z mostrano il passaggio, anche solo temporaneo, a un telefono essenziale come una piccola prova di autodisciplina. Non sempre significa dire addio allo smartphone. Più spesso è una doppia vita digitale: il telefono avanzato resta per lavoro, banca, mappe e fotografie; il feature phone finisce in borsa nel fine settimana, durante lo studio o la sera.

Lo stesso vale per i lettori MP3, tornati interessanti perché permettono di ascoltare musica offline, senza notifiche e senza un’app che dopo tre brani prova già a spingere verso altro. Poco, ma mirato. Ed è questo il punto.

CRT, PC legacy e gaming retrò: il mercato dell’hardware usato nel 2026

Un altro fronte del ritorno retrò passa dal gaming e dall’informatica da collezione. I monitor CRT, pesanti e ingombranti, sono ricercati dagli appassionati perché restituiscono un’immagine più vicina a quella per cui molti giochi degli anni Novanta e Duemila erano stati pensati.

Nei gruppi specializzati si parla di risoluzioni, cavi VGA, schede video compatibili e tempi di risposta. Dettagli tecnici, certo, ma anche memoria concreta di un altro modo di giocare. Accanto ai CRT crescono le richieste di PC legacy, schede madri datate, processori Intel Core 2 Duo o Core 2 Quad, AMD Phenom II, schede audio dedicate, vecchie GPU Nvidia e Radeon.

Orange Hardwares cita proprio questi componenti tra quelli ancora usati per configurazioni con Windows XP o Windows 7, soprattutto quando l’obiettivo è far girare software e giochi dell’epoca senza emulatori o compromessi. Molti assemblano macchine ibride: hardware originale dove serve, SSD SATA dove conviene. Più che un’operazione da museo, una soluzione pratica.

Risparmio, riparabilità e sostenibilità: cosa c’è oltre la nostalgia tecnologica

La nostalgia conta, ma non basta a spiegare tutto. Il mercato della tecnologia usata e ricondizionata cresce anche perché comprare componenti legacy può costare meno di un dispositivo nuovo di fascia alta, soprattutto per usi precisi: videoscrittura, archiviazione, retrogaming, piccoli server domestici.

In un negozio dell’usato o su una piattaforma specializzata, un desktop aziendale dismesso può tornare utile con poca spesa e qualche intervento mirato. Poi c’è la riparabilità. Molti dispositivi più vecchi sono più facili da aprire, modificare e mantenere rispetto ai prodotti recenti, spesso sigillati, sottili e complessi. Cambiare RAM, alimentatore, disco o ventola non richiede sempre strumenti da laboratorio: servono competenza, pazienza e i pezzi giusti.

Per una generazione cresciuta tra schermi touch e servizi chiusi, imparare a riparare un computer diventa anche un modo per capire davvero come funziona la tecnologia. Infine, la sostenibilità. Riutilizzare elettronica ancora funzionante riduce i rifiuti elettronici e allunga la vita dei prodotti, un obiettivo richiamato da anni anche dalle istituzioni europee nelle politiche sul diritto alla riparazione.

Il ritorno del retrò, quindi, non è soltanto una moda da social o una passione per oggetti colorati anni Duemila. È un consumo più selettivo: meno aggiornamenti automatici, più controllo, più manutenzione. E, per molti, un rapporto meno affollato con il digitale.