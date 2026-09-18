I nati degli anni '90 provano una nostalgia profonda che i loro figli non potranno mai sperimentare per questa tecnologia

Il modem che fischia, il proiettore che ronza, il televisore portato in classe sul carrello. Non è soltanto nostalgia. È che certi rumori, ascoltati per anni tra banchi, verifiche e ricreazioni, finiscono per attaccarsi alla memoria insieme ai volti dei compagni, all’odore dei quaderni e alla luce fredda dei corridoi.

Per chi è cresciuto tra anni Ottanta e Novanta, la colonna sonora della scuola non era fatta solo di campanelle, sedie trascinate e matite che correvano sul foglio durante un compito. C’erano anche il ronzio del proiettore, il clic dell’interruttore, il brusio del televisore spinto in aula dal bidello, magari alle 10.15 precise, e quel rumore metallico dei computer che si accendevano piano, uno dopo l’altro, nel laboratorio di informatica. Suoni normali, perfino banali. Eppure oggi ne bastano pochi secondi per riconoscerli.

Il modem 56k, con i suoi fischi, gli scatti e i fruscii, annunciava una connessione a Internet conquistata con pazienza, spesso dopo aver avvisato tutti in casa di non alzare il telefono. In classe, quando succedeva, sembrava già futuro. Anche se durava poco.

Dischetti, mouse a pallina e computer lenti: quando la tecnologia si faceva ascoltare

La tecnologia scolastica degli anni ’90 aveva una qualità che oggi sembra quasi sparita: si sentiva. Il lettore del floppy disk gracchiava mentre leggeva un file, il mouse a pallina faceva attrito sul banco, la stampante ad aghi riempiva l’aula con un ticchettio ostinato. E il computer, quando arrancava, lo diceva anche con il rumore.

Un floppy inserito in un vecchio PC da laboratorio: un dettaglio che richiama i suoni e i ricordi della scuola anni ’90.

Non era un particolare da poco. Quei suoni aiutavano a capire se un dischetto era stato infilato male, se il caricamento si era piantato, se il vecchio pc stava davvero aprendo un programma o stava solo facendo perdere tempo a tutta la classe. “Dal rumore capivi se c’era un problema”: è uno di quei ricordi che tornano spesso tra chi ha vissuto quel passaggio. Una piccola abilità pratica, imparata senza manuali. Oggi molti dispositivi sono silenziosi, chiusi, lisci. Un tablet non gratta, non fischia, non vibra come un vecchio lettore. Funziona, oppure no. In mezzo, però, manca qualcosa: l’attesa, il segnale, quel rumore che diceva che la macchina stava facendo la sua parte.

Nostalgia sonora: perché un rumore può riaprire ricordi di scuola dimenticati

Il legame tra suoni e memoria è noto da tempo alla psicologia cognitiva: uno stimolo uditivo può riaccendere ricordi legati a un luogo, soprattutto se è stato ascoltato tante volte in momenti di attenzione, abitudine o tensione. Così il rumore di una dischettiera non riporta alla mente solo un computer grigio. Può far rivedere un’aula precisa, il banco vicino alla finestra, un compagno che non si incontra da anni. La nostalgia, qui, non riguarda solo gli oggetti. Riguarda la ripetizione.

Il temperino che gira, la gomma sbattuta sul quaderno, il silenzio prima di un’interrogazione, il proiettore acceso per vedere un filmato tutti insieme. Presi da soli sembrano dettagli minuscoli. MessI insieme, diventano una memoria comune. E poi c’è il dato generazionale: chi era bambino negli anni Novanta ha attraversato il passaggio tra mondo analogico e digitale da un punto di osservazione particolare. Abbastanza giovane per accogliere subito videogiochi, Internet e computer. Abbastanza grande per ricordare quando ogni gesto tecnologico aveva peso, lentezza, rumore. Pokémon girava tra i banchi, la Game Boy finiva negli zaini, e il laboratorio di informatica aveva ancora l’aria di una stanza speciale.

Dalle notifiche agli schermi muti: i ricordi sonori dei bambini di oggi

I bambini di oggi non cresceranno senza una loro memoria sonora. Sarà solo diversa. Al posto del modem ci saranno notifiche, vibrazioni dello smartphone, suoni delle chat, messaggi vocali brevi, chiamate sulle piattaforme digitali e il fruscio quasi impercettibile delle dita sugli schermi. Anche questi segnali, ripetuti ogni giorno, finiranno nei ricordi. La differenza è che molti suoni di oggi sono pensati per essere discreti, cambiabili, perfino eliminabili. Le aule digitali spesso sono più silenziose: lavagne interattive, tablet, notebook sottili, cuffie.

La tecnologia si vede molto, ma si ascolta meno. E quando fa rumore, di solito è un avviso, non il suono del suo funzionamento interno. Per questo la scuola anni ’90 lascia dietro di sé una traccia difficile da riprodurre. Non migliore, non peggiore. Solo legata a un’epoca in cui gli strumenti avevano una presenza più ruvida: cavi, ventole, dischi, attese. Chi li ha ascoltati li riconosce ancora. Anche dopo trent’anni. Anche per caso, magari in un video trovato online. E per un attimo torna lì: banco di formica, zaino a terra, campanella in lontananza.