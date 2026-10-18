I migliori smartphone cinesi secondo Altroconsumo: ecco chi guida la classifica e fa tremare tutti

Otto i modelli selezionati, tra top di gamma, fascia media, pieghevoli e telefoni economici, con un obiettivo molto pratico: aiutare chi deve comprare a orientarsi tra prestazioni, fotocamera, autonomia, resistenza e prezzo. Il dato che viene fuori è netto. Marchi come Oppo, Xiaomi, OnePlus, Honor e Motorola non sono più comprimari. Se la giocano con i nomi più forti del mercato. Ma le differenze ci sono. E pesano.

Nel segmento più alto, la partita è soprattutto tra Oppo Find X9 Ultra e Xiaomi 17 Ultra. Due smartphone costruiti per chi vuole il massimo da schermo, foto e potenza. Secondo i dati diffusi da Altroconsumo, il modello Oppo arriva a 84 punti su 100 ed è indicato come Migliore del test. Il pezzo forte è la fotocamera sviluppata con Hasselblad: due sensori da 200 megapixel, teleobiettivo periscopico con zoom 10x e grandangolare. Bene anche la batteria, da 7.050 mAh, che nei test arriva a circa 50 ore e mezza di autonomia in uno scenario realistico.

Il prezzo, però, è da vero top di gamma: circa 1.270 euro. E ci sono altri due dettagli da mettere in conto: 237 grammi di peso e caricabatterie non incluso. Lo Xiaomi 17 Ultra resta poco dietro, con 82 punti su 100, ma gioca una carta forte: costa circa 970 euro, quindi quasi trecento euro in meno rispetto al rivale diretto. Anche qui la fotografia è centrale, con una fotocamera realizzata con Leica, sensore principale da un pollice e teleobiettivo da 200 megapixel.

Nei test ha mostrato prestazioni alte, una buona resa anche con poca luce e 48 ore di autonomia grazie alla batteria da 6.000 mAh. “È una scelta da valutare per chi vuole un top fotografico senza arrivare alla soglia dei 1.300 euro”, spiegano gli esperti dell’associazione. I limiti? La riparabilità in classe C e, anche in questo caso, l’assenza del caricatore nella confezione.

Sotto i 600 euro, il terreno più interessante: OnePlus 15R e Oppo Reno 15 5G

La fascia sotto i 600 euro è forse quella in cui gli smartphone cinesi 2026 diventano più interessanti per chi compra. Il OnePlus 15R, con 80 punti su 100, costa circa 535 euro e offre prestazioni vicine ai modelli premium, ma a meno della metà del prezzo di alcuni top di gamma. Il numero che salta subito all’occhio è quello della batteria: 7.400 mAh, con 59 ore e mezza di utilizzo nello scenario realistico di laboratorio e oltre quaranta ore con lo schermo alla massima luminosità. Per chi passa la giornata tra mappe, chat, video e lavoro, non è un dettaglio.

Smartphone a confronto su un banco di laboratorio durante una prova tecnica, tema centrale dei test 2026 sui modelli cinesi.

Qualche rinuncia, però, c’è. Sul OnePlus 15R mancano il teleobiettivo e la ricarica wireless. Inoltre, nella prova di caduta ripetuta, il retro di un esemplare si è incrinato. L’Oppo Reno 15 5G scende invece a circa 400 euro e ottiene 77 punti su 100. La fotocamera è stata giudicata valida per la fascia di prezzo, anche grazie a un teleobiettivo da 50 megapixel, non così comune in questa categoria. La batteria garantisce circa 48 ore di utilizzo, mentre le certificazioni IP68 e IP69 rafforzano il giudizio sulla resistenza. Le prestazioni, con processore Snapdragon 7 Gen 4, vanno bene per l’uso quotidiano, meno per chi chiede molto di più. Attenzione, però: i test invitano a non confonderlo con Reno 15 F e Reno 15 FS, che sono modelli diversi.

Pieghevoli cinesi, il salto del Razr 60 Ultra rispetto al Razr 50 Ultra

Nel mondo dei pieghevoli cinesi, il confronto tra Motorola Razr 60 Ultra e Motorola Razr 50 Ultra dice molto su come sia cambiata questa categoria. Il Razr 60 Ultra, prodotto da Motorola, controllata dal gruppo cinese Lenovo, ottiene 78 punti su 100 ed è indicato da Altroconsumo come Miglior acquisto tra i pieghevoli testati. Da chiuso resta compatto, pesa 198 grammi e, una volta aperto, offre uno schermo da 7 pollici con una buona resa dei colori.

La cerniera, sempre il punto più delicato in telefoni di questo tipo, ha superato 50.000 aperture e chiusure senza problemi rilevanti. Ed è qui che si vede la distanza dai modelli meno maturi. Il Motorola Razr 50 Ultra, suo predecessore diretto, resta un buon telefono, ma nel confronto convince meno. Ottiene 73 punti su 100, con risultati positivi sulla facilità d’uso e sulla solidità della cerniera. Paga però una fotocamera meno efficace e un’autonomia più bassa: circa 37 ore nello scenario realistico, il dato peggiore tra gli otto modelli scelti.

Il Razr 60 Ultra arriva invece a 44 ore e mezza. Resta comunque un’avvertenza: lo schermo pieghevole è più sensibile ai graffi rispetto a un pannello tradizionale. E la certificazione IP48 protegge solo in parte dalla polvere. Insomma, non basta aprirlo e chiuderlo con una mano: va trattato con attenzione.

Budget e compromessi: Honor Magic8 Lite e Poco M8 5G tra batteria, software e resistenza

Tra i modelli più accessibili, Honor Magic8 Lite e Poco M8 5G mostrano due modi diversi di spendere poco senza rinunciare del tutto alla qualità. L’Honor Magic8 Lite, venduto intorno ai 280 euro, ottiene 73 punti su 100 e punta soprattutto su autonomia e robustezza.

La batteria da 7.500 mAh ha raggiunto circa 55 ore di utilizzo, mentre lo schermo OLED da 6,8 pollici è uno dei suoi punti forti. Le certificazioni IP66, IP68, IP69 e IP69K indicano una protezione ampia contro acqua e polvere. Le prestazioni, però, restano da fascia media. E la fotocamera da 108 megapixel non basta a compensare l’assenza del teleobiettivo.

Il Poco M8 5G, della linea del gruppo Xiaomi, costa circa 230 euro e si ferma a 67 punti su 100. Ha uno schermo AMOLED da 6,8 pollici, luminoso e fluido, un peso contenuto intorno ai 175 grammi e prestazioni adatte a social, navigazione e applicazioni di tutti i giorni. Il nodo, emerso nei test, è il software: la pubblicità integrata nel sistema è stata giudicata invadente e può rendere meno piacevole l’uso quotidiano.

Anche la fotocamera è modesta, manca il grandangolare e la certificazione IP65 offre una protezione inferiore rispetto ai modelli IP68. Prima dell’acquisto, il consiglio degli esperti resta semplice: guardare al prezzo, certo, ma anche a batteria, aggiornamenti, resistenza e versione esatta del prodotto. Perché, nel mercato degli smartphone, il nome sulla scatola racconta solo una parte della storia.