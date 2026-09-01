I miei dispositivi USB non si caricavano mai correttamente finché non ho provato una porta USB di tipo A

Per questo, in certi casi, provare una vecchia porta USB-A può far ripartire la ricarica senza cambiare nulla.

La scena è familiare. Si inserisce il cavo nella porta USB-C del computer, del monitor o dell’hub sulla scrivania. Il connettore entra bene, senza giochi strani. Però sul display non compare l’icona della ricarica. A volte il telefono vibra per un secondo e poi si ferma. Altre volte non succede proprio nulla. Il punto, come spiegano diversi produttori nelle pagine di assistenza, è che USB-C indica la forma del connettore, ma non dice da sola cosa quella porta sia davvero in grado di fare.

Una presa può servire solo per i dati, un’altra può dare energia a piccoli accessori, un’altra ancora può gestire la ricarica rapida con standard più evoluti. Stesso ingresso, funzioni diverse. Ed è qui che nasce l’equivoco. Succede soprattutto con notebook, dock station, monitor con porte integrate, power bank e adattatori multiporta. Chi lavora con più dispositivi lo conosce bene: il cavo sembra quello giusto, la presa anche, eppure la batteria resta ferma al 12%. “Ho cambiato caricatore, poi ho scoperto che era la porta del monitor”, è il classico racconto di chi finisce sotto la scrivania a provare alimentatori e cavetti tutti uguali.

Perché una porta USB-A può funzionare quando l’USB-C non dà energia

Provare una porta USB-A può risolvere il problema perché, in alcuni casi, quella connessione gestisce l’alimentazione in modo più semplice e prevedibile. La vecchia presa rettangolare, pur essendo meno recente, può fornire una corrente di base sufficiente per caricare lentamente molti dispositivi. Senza passare da trattative più complesse, come accade con alcune porte USB-C Power Delivery.

Dettaglio di laptop con porte USB-C e USB-A e smartphone collegato, per spiegare perché cambiare porta può far ripartire la ricarica.

Con USB-C, infatti, dispositivo e caricatore devono “parlarsi” per stabilire quanta energia scambiarsi: tensione, corrente, profilo disponibile. Se il cavo non regge quel profilo, se l’hub non è alimentato bene o se la porta è pensata solo per trasferire dati, la ricarica può non partire. Con USB-A, invece, molti smartphone e accessori accettano una modalità più tradizionale. Più lenta, certo. Ma spesso stabile. Non è una regola assoluta, però il tentativo ha senso.

C’è anche un altro dettaglio: alcune porte USB-C dei computer dipendono da controller diversi, con limiti decisi dal produttore per proteggere la batteria o gestire le periferiche. Una porta USB-A laterale, magari più vecchia, può restare alimentata in modo costante anche quando il sistema è in sospensione. E in quel momento, per chi deve caricare auricolari, smartwatch o una torcia da viaggio, conta solo una cosa: vedere la spia accendersi.

Cavi, adattatori e standard: cosa controllare prima di comprare un nuovo caricatore

Prima di acquistare un nuovo alimentatore, conviene guardare il cavo USB-C. Non tutti i cavi sono uguali, anche se a prima vista si assomigliano. Alcuni permettono solo la ricarica lenta, altri anche il trasferimento dati, altri ancora sono certificati per potenze più alte, come 60 o 100 watt. Il problema è che distinguerli a occhio è quasi impossibile.

La prova più semplice è usare lo stesso dispositivo con un altro cavo certificato, meglio se quello fornito dal produttore o uno con caratteristiche indicate chiaramente. Se la ricarica parte, il limite era nel cavo. Se non parte, allora ha senso cambiare porta, caricatore o presa a muro. Sembra una verifica banale, ma nelle assistenze tecniche è una delle prime cose che si fanno: isolare il problema, un pezzo alla volta.

Occhio anche agli adattatori USB-C/USB-A e agli hub economici. Alcuni vanno benissimo per mouse, tastiere e chiavette, ma non per alimentare dispositivi più esigenti. Altri abbassano la potenza disponibile quando si usano più porte insieme. Un power bank, per esempio, può fornire 20 watt da una sola porta, ma molto meno se vengono collegati due apparecchi. Spesso il dato c’è, ma scritto in piccolo: sul fianco, sull’etichetta o nella scheda tecnica.

Smartphone, accessori e periferiche: la porta giusta per non restare a secco

Per ricaricare uno smartphone moderno, la scelta migliore resta di solito un alimentatore USB-C compatibile con USB Power Delivery o con lo standard indicato dal produttore del telefono. È la soluzione più rapida e sicura, soprattutto quando serve la ricarica veloce. Ma se la porta USB-C non risponde, provare una USB-A con il cavo giusto può essere una buona soluzione temporanea: più lenta, ma utile.

Per auricolari, smartwatch, ebook reader, tastiere, mouse e piccoli accessori, invece, la porta USB-A può essere persino più pratica. Sono dispositivi che chiedono poca energia e spesso non hanno bisogno di sistemi avanzati. In ufficio può bastare una porta del computer o del monitor; in viaggio, un caricatore USB-A da parete resta ancora un oggetto da tenere nello zaino.

Il criterio è semplice: usare USB-C quando servono potenza e velocità, scegliere USB-A quando conta la compatibilità di base o quando la ricarica via USB-C non parte. Se però un dispositivo non carica da nessuna porta, scalda troppo o il connettore si muove nella sede, meglio fermarsi e far controllare cavo, batteria e presa di ricarica. A volte il guasto è lì, non nello standard. E cambiare porta, in quel caso, è solo il primo indizio.