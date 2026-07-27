I miei AirPods cambiavano dispositivo in automatico: così finalmente ho risolto il problema

È il modo più semplice per evitare che l’audio salti all’improvviso da un apparecchio all’altro mentre si ascolta musica, si guarda un video o si è in chiamata. Succede più spesso di quanto si pensi: una playlist sull’iPhone, un video aperto sul Mac — magari per sbaglio, in una scheda del browser — e il suono finisce negli stessi auricolari. Non è un guasto. È una funzione di Apple: utile in certi casi, fastidiosa in altri.

Il passaggio automatico degli AirPods è arrivato con iOS 14 e riguarda i modelli compatibili, tra cui AirPods di seconda generazione, AirPods Pro e AirPods Max, a patto che siano aggiornati e collegati allo stesso account Apple. L’idea è chiara: se si sta ascoltando un podcast sul Mac e arriva una chiamata sull’iPhone, gli auricolari si spostano da soli sul telefono, senza aprire menu né mettere mano al Bluetooth.

Nell’uso di tutti i giorni, però, il meccanismo può diventare invadente. Basta un video partito su Facebook, una pubblicità in una pagina web o una clip aperta su iPad perché gli AirPods cambino sorgente audio.

“Pensavo si fossero scollegati”, scrivono spesso gli utenti nei forum di supporto Apple, raccontando lo stesso copione: la musica si interrompe e il suono arriva da un altro dispositivo. La buona notizia è che non bisogna per forza tenerselo così. Il cambio si può regolare dispositivo per dispositivo, lasciandolo attivo dove serve e bloccandolo dove crea problemi.

Perché gli AirPods passano da soli tra i dispositivi Apple

Per disattivare il cambio automatico degli AirPods su iPhone o iPad, prima bisogna indossare gli auricolari e controllare che siano connessi al dispositivo. Poi si apre Impostazioni, si entra in Bluetooth e si tocca la piccola “i” accanto al nome degli AirPods. Nel menu compare la voce Connetti a questo iPhone — oppure Connetti a questo iPad, se si sta usando il tablet.

Auricolari wireless su scrivania con smartphone e laptop, scenario tipico in cui può avvenire il cambio automatico di dispositivo.

Qui va scelta l’opzione Se è stato l’ultimo dispositivo a cui si sono connessi. In questo modo gli AirPods non passeranno più da soli all’iPhone o all’iPad appena parte un audio: si collegheranno solo se erano stati usati lì per ultimi, oppure se vengono selezionati manualmente. È una modifica piccola, nascosta in un sottomenu, ma può evitare molte interruzioni durante la giornata. Chi usa sia iPhone sia iPad con gli stessi auricolari deve ripetere la procedura su entrambi, perché Apple tiene separata questa impostazione. Se poi si cambia idea, basta tornare nello stesso punto e scegliere di nuovo Automaticamente.

La procedura su Mac e Apple TV per evitare interruzioni

Anche su Mac il cambio automatico si può limitare. Il percorso è simile, anche se le voci cambiano. Con gli AirPods collegati al Mac, si apre il menu Apple in alto a sinistra, poi Impostazioni di Sistema e quindi Bluetooth. Accanto al nome degli auricolari bisogna selezionare il pulsante delle opzioni: lì si trova il menu Connetti a questo Mac.

Anche in questo caso la voce da impostare è Se è stato l’ultimo dispositivo connesso. Dopo la modifica, il Mac non si prenderà più gli AirPods appena parte un suono da Safari, Chrome, Spotify o da un’app rimasta aperta in background. Il collegamento resta nelle mani dell’utente, che può comunque selezionare gli auricolari dal centro di controllo o dal menu Bluetooth. È una soluzione comoda soprattutto per chi lavora al computer con molte schede aperte e usa l’iPhone per musica o telefonate.

Su Apple TV, invece, si passa da un’altra impostazione. Bisogna aprire Impostazioni, entrare in Telecomandi e dispositivi, poi in Bluetooth, e disattivare Suggerisci AirPods vicini. Così il box di Apple smette di proporre automaticamente gli auricolari quando li rileva nelle vicinanze. Una scelta pratica in salotto, soprattutto se più persone usano lo stesso televisore e gli stessi dispositivi Apple.

Il trucco per mantenere l’audio negli AirPods con auto e altoparlanti Bluetooth

C’è poi un caso diverso, ma l’effetto è molto simile: l’iPhone si collega al Bluetooth dell’auto o a un altoparlante esterno, e l’audio lascia gli AirPods senza una scelta esplicita dell’utente. Può succedere entrando in macchina, oppure tornando a casa vicino a uno speaker già associato. A quel punto una chiamata, un podcast o la musica possono finire sull’altro dispositivo, con qualche situazione scomoda. Per esempio, se l’audio passa all’impianto dell’auto mentre si pensava di ascoltarlo ancora in cuffia.

Per ridurre il problema, Apple offre l’opzione Mantieni l’audio negli auricolari. Il percorso è Impostazioni, poi Generali, quindi AirPlay e Continuità: da lì si può attivare la funzione che mantiene il suono sugli AirPods anche quando l’iPhone rileva un’auto o uno speaker Bluetooth disponibile. Non impedisce di cambiare uscita audio quando serve. Evita però che sia il telefono a farlo da solo. Ed è questo, per molti utenti dell’ecosistema Apple, il vero punto: decidere quando passare da un dispositivo all’altro, senza che gli auricolari scelgano al posto loro.