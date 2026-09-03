I medici sono tutti d'accordo, se dormi con la TV accesa c'è una cosa a cui dovresti fare attenzione

Addormentarsi con la televisione accesa è un’abitudine molto più comune di quanto si pensi, soprattutto quando il silenzio rende più difficile prendere sonno.

Quello che sembra un semplice sottofondo serale, però, può continuare a influenzare il riposo anche dopo essersi addormentati. Il punto non è soltanto quanto tempo resta acceso lo schermo, ma anche il tipo di stimoli che continua a mandare durante la notte.

Luce, volume e cambi di scena: gli stimoli che spezzano il sonno senza svegliarci davvero

Il problema, spiegano i medici del sonno, non è soltanto la luce blu. Basta una scena più chiara, una pubblicità con il volume più alto, un cambio secco di musica. Il risultato può essere una serie di piccoli risvegli, i cosiddetti micro-risvegli, che spesso al mattino non ricordiamo nemmeno. Il corpo resta fermo. Il cervello, però, continua a captare segnali.

Secondo gli specialisti citati da Xataka Smart Home, le modalità che riducono la luce blu della televisione possono aiutare un po’, ma non risolvono il nodo principale: lo schermo resta acceso. Cambia intensità, alterna suoni, immagini, voci. Durante la notte questi stimoli possono interferire con il ciclo sonno-veglia e peggiorare la qualità del riposo.

Gli effetti, spesso, arrivano il giorno dopo. Meno energia, concentrazione più fragile, irritabilità, umore ballerino. Non è sempre immediato collegarli alla televisione in camera da letto, anche perché magari ci si è addormentati in pochi minuti. Ma addormentarsi in fretta, avvertono gli esperti, non vuol dire per forza dormire bene.

Gli studi disponibili mostrano legami tra l’uso abituale di dispositivi a letto e una peggiore qualità del sonno. Non tutti, però, arrivano alle stesse conclusioni. E una correlazione, da sola, non prova un rapporto diretto di causa ed effetto. Conta molto anche che cosa si guarda e per quanto tempo: venti minuti di una sitcom già vista non sono un film d’azione lasciato acceso fino alle 4 del mattino.

La televisione come calmante serale: quando aiuta a spegnere i pensieri e quando diventa dipendenza

La TV prima di dormire, per alcune persone, funziona davvero come una specie di interruttore mentale. Shelby Harris, psicologa clinica specializzata in medicina del sonno, ha spiegato che un rumore costante “può calmare i pensieri accelerati” e rendere più semplice il passaggio dalla veglia al sonno. Una serie conosciuta, magari vista mille volte, è prevedibile. Fa compagnia. Non chiede grande attenzione.

Anche Nicola Cann, psicologa del sonno, osserva che guardare qualcosa di familiare “può ridurre l’attivazione cognitiva”. In parole più semplici: sposta la mente dalle preoccupazioni della giornata a un contenuto leggero, meno impegnativo. Per chi nel silenzio rimugina a lungo, può essere un aiuto per partire. Ma resta un aiuto, non una cura.

Il guaio comincia quando il cervello impara che per dormire serve sempre quel sottofondo. A quel punto la televisione accesa per addormentarsi diventa una condizione, quasi un segnale obbligato. Senza, il sonno tarda ad arrivare. Cann segnala anche un altro meccanismo piuttosto comune: ci si addormenta sul divano davanti allo schermo, si consuma una parte della “spinta” al sonno accumulata durante il giorno, poi ci si alza, si va in camera e si è più svegli di prima.

Le indicazioni cliniche sul controllo degli stimoli suggeriscono di riservare il letto al sonno e all’intimità. Il motivo è semplice: rafforzare il legame tra camera e riposo. Guardare episodi, rispondere ai messaggi o lavorare dal cuscino manda segnali confusi. E il cervello, alla lunga, può restare acceso proprio quando dovrebbe spegnersi.

Timer, contenuti familiari e schermo spento: cosa fare per ridurre l’impatto sul riposo

Per chi non vuole rinunciare subito alla TV in camera, gli esperti indicano una prima mossa semplice: usare il timer di spegnimento. Wall lo definisce “un buon primo passo”. Harris suggerisce un tempo ragionevole, tra 20 e 30 minuti: abbastanza per accompagnare l’addormentamento, senza lasciare la televisione accesa fino al mattino.

Molti televisori hanno già funzioni come Sleep Timer e spegnimento automatico. Meglio cercarle nel menu prima di mettersi a letto, non alle 23.45 con il telecomando in mano e gli occhi che si chiudono. Può aiutare anche abbassare luminosità e volume, scegliere contenuti già conosciuti ed evitare notiziari, thriller, sport in diretta o programmi pensati per trattenere lo spettatore “ancora cinque minuti”.

Un’alternativa più morbida è passare a un podcast tranquillo, a un audiolibro, al rumore bianco o a musica a basso volume, sempre con spegnimento programmato. Alcuni televisori permettono anche di spegnere solo lo schermo lasciando l’audio: una via di mezzo utile per riportare la stanza al buio senza togliere di colpo il sottofondo.

Se però la difficoltà a dormire va avanti per settimane, provoca stanchezza durante il giorno o pesa su lavoro, studio e relazioni, non basta spegnere la televisione. In quel caso, ricordano gli specialisti, è meglio parlarne con un medico o con un professionista del sonno. Perché un’insonnia che insiste merita una valutazione vera. Anche senza schermo acceso.