I fisioterapisti sono stati chiari: se lavori al PC devi fare subito queste modifiche per la tua salute

Lo racconta l’esperienza di un lavoratore che, dopo anni alla scrivania e una visita dal fisioterapista, ha rivisto sedia, monitor e abitudini quotidiane. Senza trasformare il soggiorno in un ufficio costoso. Perché spesso bastano interventi semplici: uno schermo più alto, un sostegno lombare, pause vere e una sedia scelta con un po’ di criterio.

Dopo oltre vent’anni di lavoro da casa, con giornate lunghe alla scrivania e pause non sempre rispettate, sono arrivati dolori sempre più forti nella parte bassa della schiena. Le camminate serali, qualche esercizio e un po’ di attività fisica nei ritagli di tempo non sono bastati. La visita medica e poi il confronto con il fisioterapista hanno chiarito il quadro: problemi tra L4-L5 e L5-S1, con protrusioni, sofferenze discali ed episodi di sciatalgia.

“Non volevo tornare al pronto soccorso né vivere di antidolorifici”, ha raccontato l’autore dell’esperienza. La prima domanda è stata inevitabile: serve cambiare sedia? La risposta, però, è stata meno semplice del previsto. La sedia da ufficio conta, certo, ma da sola non fa miracoli. Prima bisogna guardare tutta la postazione di lavoro: sostegno lombare, altezza dello schermo, posizione di braccia e gambe, ore passate seduti senza alzarsi.

Sedia ergonomica o accessori mirati: cosa aiuta davvero la zona lombare

Il primo passo non è stato comprare una sedia nuova, ma sistemare quella già presente in casa. Due gli accessori scelti: un rullo lombare e un cuscino ergonomico per il coccige. Il rullo, fissato allo schienale, aiuta a sostenere la curva naturale della schiena. Il cuscino, invece, alleggerisce la pressione su bacino, coccige e zona lombare durante le ore al computer. Una soluzione da poche decine di euro, prima di valutare acquisti più costosi. Solo dopo è arrivata una vera sedia ergonomica, scelta con calma e non dopo una prova veloce in negozio.

Una postazione domestica regolata con cuscino lombare, monitor rialzato e poggiapiedi per lavorare da casa riducendo i fastidi alla schiena.

“Mi hanno detto che provarla per poco non basta, è come indossare scarpe nuove per due minuti e pensare di sapere se faranno male”, ha spiegato. Una buona sedia deve permettere di regolare l’altezza, sostenere bene la zona lombare, avere un sedile abbastanza profondo e lasciare i piedi appoggiati a terra. Anche i braccioli possono servire, se regolati bene, perché scaricano parte della tensione da collo e spalle.

Monitor, tastiera e gambe: le altezze giuste contro le posture sbagliate

La seconda verifica ha riguardato monitor e tastiera, spesso trascurati nelle postazioni domestiche. La tastiera, sul piano della scrivania, deve permettere a braccia e avambracci di stare più o meno a 90 gradi. Niente spalle alzate, niente polsi piegati in modo innaturale. All’inizio sembra un dettaglio. Dopo sei o sette ore davanti al computer, però, fa la differenza.

Ancora più evidente il problema dello schermo: il fisioterapista ha consigliato di portare la parte superiore del monitor all’altezza degli occhi, così da tenere il collo in posizione neutra e la schiena appoggiata allo schienale. Non è servito comprare un supporto caro. Sono bastati alcuni pezzi di legno recuperati in falegnameria, incollati tra loro e usati come rialzo. Gratis, o quasi. Anche per i piedi è stato riutilizzato un piccolo listello di legno, poi rifinito con un po’ di vernice, da usare ogni tanto come appoggio per cambiare posizione alle gambe.

Pause e movimento: i piccoli accorgimenti che evitano nuovi dolori

Il consiglio più semplice, e spesso il più difficile da seguire, riguarda le pause dal lavoro sedentario. Restare seduti per ore di fila aumenta il carico sulla colonna e irrigidisce i muscoli. Per questo gli specialisti suggeriscono di alzarsi a intervalli regolari, camminare in casa, fare qualche passo sul balcone o uscire per pochi minuti. Non serve fermare la giornata a lungo. Serve farlo davvero. Insieme agli aggiustamenti della postazione, sono stati consigliati esercizi compatibili con i problemi lombari: pilates, yoga o nuoto, sempre con gradualità e, se serve, con il controllo di un professionista.

Le ernie o le protrusioni discali possono restare nel tempo, ha spiegato il fisioterapista, ma una migliore igiene posturale può ridurre il rischio di nuove crisi. La lezione è molto concreta: per lavorare meglio da casa non sempre servono grandi spese. A volte bastano un rialzo per il monitor, un supporto lombare, una sedia scelta bene e la disciplina — tutt’altro che scontata — di alzarsi prima che la schiena presenti il conto.