I cavi hanno colori diversi per un motivo: è un vero e proprio codice ma molti non lo sanno

Serve, più semplicemente, a mettere ordine nella rete, soprattutto quando i cavi diventano tanti e basta poco per confondersi.

A differenza di alcune porte USB, dove il colore può aiutare a riconoscere standard e funzioni, nei cavi Ethernet la tinta esterna non certifica prestazioni, banda o qualità del segnale. Un cavo blu, rosso, giallo o grigio può avere caratteristiche molto diverse. L’unico dato da guardare è la categoria stampata sulla guaina: Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, Cat 8.

Il punto è semplice, ma spesso viene ignorato: il colore serve all’ordine, non alla potenza. La guaina protegge il cavo e lo rende riconoscibile. La trasmissione dei dati, invece, dipende da ciò che c’è dentro: fili intrecciati, schermatura, qualità costruttiva e standard usato. In un negozio di elettronica, così come in un armadio di rete, un cavo Ethernet rosso non è per forza più veloce di uno grigio. Anzi, può tranquillamente essere il contrario.

Perché aziende, data center e case usano cavi di colori diversi

Nei data center, negli uffici e nelle sale server, dove convivono decine o centinaia di collegamenti, i colori aiutano tecnici e amministratori di rete a orientarsi in fretta. Capire quale cavo seguire, quale scollegare e quale non toccare può fare la differenza. Soprattutto davanti a un pannello pieno di prese, magari durante un guasto, quando un errore può costare caro.

Cavi Ethernet di colori diversi inseriti in uno switch, per mostrare che la tinta serve a organizzare i collegamenti e non indica la velocità.

La stessa logica vale anche in casa. Usare colori diversi per modem, router, console, smart TV o access point Wi-Fi rende più semplice intervenire quando la connessione rallenta o un dispositivo non risponde più. «Almeno so subito quale staccare», dicono spesso gli utenti durante le installazioni domestiche. Non è una regola tecnica. Però aiuta.

Alcuni installatori usano i colori anche per indicare l’anno di posa, il piano dell’edificio, il tipo di dispositivo collegato o il reparto servito. In un’azienda, per esempio, il giallo può essere riservato alle telecamere, il blu alle postazioni di lavoro, il rosso ai server. Ma il significato nasce sempre da una scelta interna. Senza una legenda o una documentazione aggiornata, quel codice perde gran parte del suo valore.

Blu, giallo, rosso e gli altri: gli usi più comuni nella gestione della rete

Non esiste uno standard universale che stabilisca il significato dei colori nei cavi Ethernet. Nella pratica, però, alcuni usi si ripetono spesso. Il blu viene scelto di frequente per le connessioni ordinarie: computer desktop, stampanti, docking station o collegamenti verso uno switch. Il giallo è spesso associato ai dispositivi PoE, Power over Ethernet, che ricevono dati ed energia dallo stesso cavo: telecamere IP, telefoni VoIP, access point wireless.

Il rosso viene talvolta riservato ai collegamenti da non scollegare per errore, come server, firewall, sistemi di backup o apparati di sicurezza. Nero e grigio restano molto comuni nelle installazioni di tutti i giorni, dal collegamento tra modem e router fino alla console di gioco collegata allo switch. Il verde può indicare connessioni particolari, in passato anche cavi crossover, oppure sistemi di controllo ambientale e building automation.

Più rari, ma comunque presenti, sono arancione, viola e rosa. In alcune reti aziendali vengono usati per ambienti di test, collegamenti temporanei, VLAN ospiti o linee riservate a fornitori esterni. Anche qui, però, meglio non fidarsi solo del colore. Prima di scollegare un cavo in un armadio di rete, conviene controllare etichette, schema dell’impianto o indicazioni dell’amministratore. Il colore dà un indizio. Non una certezza.

Categoria del cavo e prestazioni: cosa controllare prima dell’acquisto

Per capire davvero cosa può fare un cavo Ethernet, bisogna leggere la categoria indicata sulla guaina o sulla confezione. Un Cat 5e supporta in genere collegamenti fino a 1 Gbps. Un Cat 6 può arrivare a 10 Gbps su tratte più brevi. Il Cat 6a gestisce i 10 Gbps su distanze maggiori, fino ai 100 metri previsti dallo standard in condizioni corrette. Il Cat 8, pensato soprattutto per usi professionali e data center, può raggiungere velocità fino a 40 Gbps su collegamenti più corti.

La categoria non riguarda solo la velocità massima. Conta anche per la larghezza di banda, la qualità costruttiva e la resistenza alle interferenze elettromagnetiche, un aspetto importante quando i cavi passano vicino ad alimentatori, canaline elettriche o altri apparati. Per una rete domestica moderna, un Cat 6 o un Cat 6a è spesso una scelta più sensata di un vecchio Cat 5, soprattutto con fibra, NAS, streaming ad alta risoluzione o trasferimenti frequenti tra dispositivi.

Il colore, quindi, resta utile per non perdersi nel groviglio. Ma quando si compra un cavo bisogna guardare altro: categoria del cavo, lunghezza, schermatura, qualità dei connettori e compatibilità con gli apparati già presenti. Un cavo rosa Cat 6a può andare meglio di un grigio Cat 5e. Poco intuitivo, forse. Ma la rete funziona così.