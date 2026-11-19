Un cavo di ricarica che continua a funzionare può nascondere danni invisibili e trasformare un gesto quotidiano in un rischio per la sicurezza.

Lo usiamo tra casa, ufficio e viaggio, spesso senza controllare guaina e connettori, finché la batteria dello smartphone continua a salire. Eppure una piega ripetuta, un rivestimento aperto o un collegamento intermittente possono segnalare un deterioramento dei fili interni, anche quando all’esterno sembra tutto normale. Ignorare questi segnali significa esporsi a surriscaldamento, possibili ustioni e danni ai dispositivi, fino a situazioni più pericolose.

Usura interna: così aumentano resistenza, calore e rischio di surriscaldamento

Un cavo di ricarica danneggiato può sembrare ancora affidabile. Lo colleghi e il telefono si accende, la batteria sale, tutto pare normale. Il punto è che il guasto più serio spesso è nascosto. Tirare il cavo dal filo invece che dal connettore, piegarlo sempre nello stesso punto vicino alla presa USB o Lightning, arrotolarlo stretto nello zaino: gesti comuni, ripetuti centinaia di volte. Dentro, però, i fili metallici sottilissimi possono rompersi poco alla volta.

Quando restano meno fili integri, la corrente continua a passare, ma fa più fatica. Aumenta la resistenza elettrica e una parte dell’energia si trasforma in calore, proprio nel punto più debole. Ecco perché un connettore rovinato può diventare caldo al tatto, soprattutto con la ricarica rapida, che richiede più corrente rispetto a quella tradizionale. Alcuni alimentatori e dispositivi hanno protezioni contro sovracorrenti e cortocircuiti, certo. Ma non bastano sempre. Se il cavo è compromesso, può scaldarsi anche restando dentro limiti che il caricatore considera ancora accettabili.

Bruciature, scosse e incendi: cosa può succedere con un cavo compromesso

Il primo rischio concreto è una bruciatura. Un connettore surriscaldato può diventare abbastanza caldo da irritare la pelle o deformare la plastica attorno alla presa. Non è un’ipotesi da laboratorio: succede quando il cavo resta tirato, piegato sotto il comodino o schiacciato tra materasso e parete. Ancora peggio se lo smartphone viene lasciato in carica sotto un cuscino o una coperta. In quel caso il calore resta intrappolato e non riesce a disperdersi.

C’è poi il rischio di scossa elettrica, soprattutto quando il rivestimento esterno è lacerato e i fili interni sono scoperti. I cavi USB lavorano a bassa tensione, ma umidità, adattatori difettosi o prese rovinate possono rendere la situazione meno sicura. Anche la batteria del dispositivo può pagarne le conseguenze: una corrente instabile può peggiorarne la salute nel tempo o danneggiare la porta USB dello smartphone, del notebook o del tablet. Nei casi peggiori, se si sommano cavo usurato, alimentatore scadente e materiali poco sicuri, può partire un principio di incendio domestico. E l’interruttore generale di casa non sempre interviene: un cavo può diventare molto caldo senza assorbire abbastanza corrente da far scattare salvavita o magnetotermico.

Il nastro isolante, spesso usato come soluzione al volo, copre il taglio ma non ripara i fili rotti all’interno. Non rende sicuro un cavo danneggiato, nemmeno temporaneamente: la scelta corretta è interromperne l’utilizzo e sostituirlo.

Quando cambiare il cavo e come capire se il problema è caricatore o porta

Un cavo di ricarica va sostituito quando mostra tagli, pieghe rigide, parti annerite, plastica deformata o quando la ricarica si interrompe appena lo si muove. Un altro segnale molto chiaro è doverlo tenere inclinato in una certa posizione per far comparire l’icona della batteria in carica. È un trucco che molti conoscono. Funziona per qualche minuto, ma di solito vuol dire che il contatto è ormai rovinato.

Per capire se il problema dipende dal cavo, dal caricatore o dalla porta del dispositivo, la prova più semplice è cambiarne uno alla volta. Se con un altro cavo la ricarica torna stabile, il responsabile è quasi certamente quello vecchio. Se invece il problema resta, meglio provare un altro alimentatore. Quando non cambia nulla nemmeno così, l’attenzione passa alla porta del telefono o del computer. Una torcia può aiutare a vedere polvere o residui all’interno, ma niente oggetti metallici e niente manovre improvvisate: Google, per esempio, sconsiglia di inserire strumenti nella porta dello smartphone. A volte basta tenere il dispositivo con l’apertura rivolta verso il basso e dare piccoli colpi sul palmo della mano per far uscire lanugine o sporco.

Alla fine è anche una questione pratica. Un cavo nuovo certificato costa molto meno di una batteria rovinata, di una porta USB da sostituire o dei danni causati da un surriscaldamento. Se il vecchio cavo è consumato, meglio portarlo in un centro di raccolta per rifiuti elettronici e smettere di usarlo. Anche se “ancora carica”.