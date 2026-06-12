I 5 posti in cui non andrebbe mai posizionata la TV secondo i tecnici: io non lo sapevo e come tutti l'ho fatto

Quando si decide dove sistemare la TV, di solito si pensa solo all’estetica e all’arredamento. Eppure la collocazione incide molto più di quanto si immagini sulla resa delle immagini e sulla vita dell’apparecchio, e alcune scelte apparentemente innocue finiscono per rovinare l’esperienza o, peggio, il dispositivo stesso. Esistono alcuni punti della casa che i tecnici sconsigliano in modo netto.

Il primo errore, fra i più diffusi, è posizionare il televisore davanti a una finestra. La luce naturale genera riflessi e bagliori che, soprattutto di giorno, rendono quasi impossibile vedere correttamente le scene scure, e nemmeno tende o persiane riescono sempre a risolvere del tutto il problema. C’è poi una questione di riservatezza, perché uno schermo rivolto verso l’esterno permette a chi passa di vedere cosa si sta guardando. Da evitare anche la collocazione di fronte a un ingresso o a una porta di passaggio: il viavai continuo e i movimenti spezzano l’immersione durante un film o una serie.

Un’altra sistemazione problematica è quella ad angolo. Incastrare la TV in un angolo costringe a una visione diagonale e obbliga ad adattare tutta la disposizione dei mobili alla posizione dello schermo, limitando fortemente la libertà di arredo. Ma il vero nemico numero uno è l’umidità. Bagni e zone esposte a vapore e acqua sono in assoluto il posto peggiore dove collocare un televisore: l’umidità è una minaccia diretta per qualsiasi componente elettronico e può comprometterne il funzionamento nel tempo.

Dove posizionare la TV per evitare problemi

A questi si aggiungono gli errori legati al calore. Appoggiare o appendere la TV sopra un camino, oppure troppo vicino a termosifoni e altre fonti di calore, espone i componenti interni a un surriscaldamento costante, mentre la posizione troppo in alto costringe a guardare verso l’alto, con conseguente fastidio al collo. Anche la cucina, tra grasso, vapori e sbalzi di temperatura, è un ambiente tutt’altro che ideale per un apparecchio elettronico delicato.

Individuati i posti da evitare, resta da capire quale sia la collocazione ideale. In generale il televisore andrebbe posto all’altezza degli occhi rispetto a chi guarda da seduto, così da non affaticare il collo, e a una distanza proporzionata alle dimensioni dello schermo: troppo vicino si percepiscono i singoli pixel, troppo lontano si perde dettaglio. Conviene poi pensare anche alla connessione, perché una posizione troppo distante dal router può tradursi in uno streaming instabile; in questi casi avvicinare la TV al modem, usare un ripetitore o, meglio ancora, un cavo di rete risolve gran parte dei problemi di buffering.

Il filo conduttore di tutti questi casi è semplice: calore, umidità, luce diretta e angoli di visione scomodi. Nelle case italiane capita spesso di trovare la TV proprio sopra il camino o relegata in un angolo, più per abitudine che per scelta consapevole. La soluzione migliore resta una parete in ombra, lontana dalle fonti di calore e dall’acqua, con un minimo di spazio attorno per far respirare il pannello, evitando i mobili completamente chiusi.