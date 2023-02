In un mondo perfetto, tutti i dispositivi, le periferiche, gli accessori e i dischi esterni avrebbero una porta USB-C, e forse -chissà- un giorno questo accadrà davvero. Ma fino ad allora, ecco come sopravvivere nella giunga delle porte e dei millemila cavetti diversi. Con l’Hub USB-C 8 in 2 USB-C per MacBook Pro/Air che include 4K HDMI, Ethernet, porte USB-A e USB-C e slot SD/TF.

L’Hub USB-C 8 in 2 è la soluzione ideale per la mancanza di porte sui MacBook Air e Pro di oggi. Questi laptop infatti sono dotati solo di porte USB-C (poche, tra l’altro) in un mondo pieno di formati, cavi e porte diverse.

In primo luogo, l’Hub USB-C 8 in 2 fornisce una ricarica veloce, con una potenza fino a 100 W. Inoltre, include anche una porta Ethernet RJ45-1000M per un rapido accesso a Internet. C’è pure una porta USB 3.0 con velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbit/s.

L’interfaccia USB-C supporta l’uscita video 4K a 60 Hz, il che vuol dire che è perfetto per MacBook Pro e addirittura surclassa le specifiche del MacBook Air M1. È perfetta per monitor o proiettori, con risoluzioni 4K ma anche 2K, 1080p, 720p, per presentazioni, seminari, videoclip, serate di film, giochi e altro ancora.

Supporta schede di memoria SD/TF fino a 2 TB, e i due slot SD e TF possono essere utilizzati contemporaneamente, sia in lettura che in scrittura. Fatto interamente in alluminio (Cosa che migliora drasticamente la dissipazione del calore), è assolutamente plug and play e non richiede l’installazione di alcun driver. È l’Hub USB ideale per connettere il notebook e l’iPad a TV e apparecchiature di gioco.

