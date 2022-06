HUB USB-C 8 in 1: tutte le porte che ti servono a 32€

L’Hub USB-C 8 in 1 di Ablewe include tutte le porte che ti servono su Mac e iPad: Ethernet, HDMI, USB-A, Lettore di schede SD/TF e supporta pure la Ricarica Rapida fino a 87W. Insomma, è il compagno ideale per il tuo MacBook Pro, MacBook Air e iMac. E costa solo 32€ incluse spedizioni.

Questo adattatore Hu USB-C è il più completo che vi abbiamo mai proposto. Include 1 porta di ricarica di USB-C con supporto alla ricarica PD del laptop (ma non il trasferimento di dati) alla massima potenza di 87 W.

In più include una HDMI (con supporto 4K fino a 3840×2160 a 30Hz), una Gigabit Ethernet (RJ45 con velocità fino a 1000 Mbps, Plug and play), uno Slot SD (per schede di memoria SD, SDHC, SDXC, MMC, UHS-I con velocità di trasferimento dati fino a 60 MB/s e capacità massima fino a 2 TB). Uno Slot TF (con velocità di trasferimento dati fino a 60 MB/s, capacità fino a 2 TB) e infine 3 porte USB 3.0 (con velocità di trasferimento fino a 5 Gb/s e massimo 0,9A/5V di alimentazione).

È compatibile con MacBook / MacBook Pro con porta USB-C, Dell XPS13, HP SPETRE, Google Chromebook Pixel, Samsung Tablet, Samsung Galaxy, Huawei Matebook, Huawei Matebook X Pro, ecc. Compatibile con Windows 10 / 8.1 / 8, Mac OS e Chrome OS.