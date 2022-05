Hub USB-C 8 in 1: indispensabile per MacBook, super sconto 45%

HDMI 4K a 60Hz, ricarica PowerDelivery da 100W, porta dati USB-C 5Gbps e 2 USB-A, porte USB 3.0, lettori SD e TF, compatibilità Thunderbolt 3. Questo Hub USB-C 8 in-1 è perfetto per il tuo portatile Apple e, con un doppio sconto+coupon, costa solo 21,99€ invece di 39,99€.

⚠️ Per poter usufruire del super sconto e pagarlo solo 21,99€, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 30% sotto la descrizione di prodotto, prima di metterlo nel carrello. L’offerta lampo scadrà entro pochissimo, e al momento della stesura di questo post, già l 50% delle scorte è esaurito. Quindi conviene far presto. ⚠️

Hub USB-C con Ethernet estende la portata della porta USB-C del tuo laptop aggiungendo 1 porta HDMI, 1 porta USB-C 3.1, 2 porte USB-A 3.2, 1 porta di ricarica PD, 1 slot per scheda SD, 1 slot per scheda TF, e 1 porta AUX da 3,5 mm in modo da poter utilizzare più dispositivi contemporaneamente con il tuo laptop o tablet dotato di porta USB-C.

L’HDMI supporta una risoluzione video fino a 4K@60Hz, mentre la porta AUX da 3,5 mm supporta il sampling a 48kHz per riprodurre con una qualità sonora eccellente. La presenza di 5 porte per la trasmissione di dati ad alta velocità consente il trasferimento di file di grandi dimensioni a velocità supersonica, fino a 5Gbps; gli slot per le schede TF e SD supportano vari formati di schede di memoria come SD, SDHC, Micro SD, MMC, SDXC (fino a 2TB).

La ricarica avviene fino a 85W per il tuo laptop compatibile grazie alla porta PD (è necessario un caricabatterie a parete PD da 100W). Ciò lo rende compatibile con MacBook Air, MacBook Pro, iPad Pro, oltreché ai portatili Windows.