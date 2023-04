Se le porte di MacBook, MacBook Pro e MacBook Air non bastano, niente paura. Puoi espanderle rapidamente con un geniale Hub USB 7 in 1 che include pure Ethernet e HDMI. È compatibile anche con iPad Pro e iPad Air (significa che puoi collegare iPad ad una rete cablata in caso di emergenza!) e grazie al Coupon Amazon risparmi il 10%. Non è uno sconto stratosferico, è vero, ma perché non dovresti approfittarne?

Hub USB-C 7-in-1: con il coupon Amazon, il risparmio è assicurato

Compatibile con quasi tutti i dispositivi USB-C (e il 100% di quelli Apple), l’Hub USB 7 in 1 che di UGREEN permette di aggiungere alla porta USB-C di Mac e iPad due ulteriori porte USB 3.0 da 5 Gbps, una porta HDMI 4K (con output massimo da 30Hz) due slot per schede SD e TF, una porta Ethernet da 1Gbps e una porta di alimentazione USB C con Ricarica Rapida da 100W. Ciò significa che puoi ricaricare anche i MacBook Pro 14″ e 16″ al massimo della velocità.

Realizzato in lega di alluminio, permette al calore di dissiparsi facilmente; inoltre, il cavo di connessione è di nylon, e ciò lo rende flessibile e robusto anche a distanza di anni. Ovviamente, funziona con tutti i più recenti sistemi operativi dell’universo, inclusi iOS, Windows, macOS e le configurazioni più esotiche di Linux.

Bello da vedere e insostituibile, non stona su nessuna scrivania, e si abbina perfettamente coi dispositivi e computer Apple. È uno dei pochi a includere anche Gigabit Ethernet, il che può tornare molto utile in aeroporto, all’università o in situazioni d’emergenza dove manca il WiFi. Infine, supporta schede SD/SDHC/SDXC/microSD/Micro SDHC/Micro SDXC fino a 2TB con velocità di trasferimento dati massima di 104MB/s.

In breve:

Rispetto ad altre soluzioni è incredibilmente compatto

Include in un formato piccolo HDMI e Ethernet

Non ha bisogno di driver, ed è performante

Funziona con Mac, iPad Pro e iPad Air e iPad mini con USB-C

📢 Ricorda che per ottenere lo sconto immediato del 10% devi applicare manualmente il coupon. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.