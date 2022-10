Se anche tu, come tanti altri utenti, utilizzi un MacBook Pro del 2017 – oppure un qualsiasi altro notebook con poche porte a disposizione – sarai ben consapevole della necessità di un Hub USB-C. Se poi è un 7-in-1 ed è anche scontato, tanto meglio: oggi lo paghi solo 39,09 euro. L’accessorio è firmato UGREEN, noto e affidabile brand che realizza gadget per smartphone, tablet e notebook, quindi vai sul sicuro.

Compatto, leggero e dal design ricercato che si sposa perfettamente con il tuo MacBook Pro/Air munito di due porte USB-C (ma ovviamente lo puoi usare con qualsiasi altro computer). Questo Hub USB-C è davvero versatile e include tutte le porte di cui potresti avere bisogno, dalla tradizionale USB-A all’HDMI con supporto al 4K.

1 porta HDMI 4K@30Hz

1 porta USB-C PD 100W

2 porte USB-A

1 porta per le schede SD

1 porta per le micro SD

1 porta Ethernet 1000Mbp

Non c’è bisogno di aggiungere altro per descrivere questo utilissimo gadget. Io non posso farne a meno e credo valga lo stesso per chiunque sia un possesso di un laptop di Apple con solo due USB-C sul lato (ma si sposa alla perfezione anche con il MacBook Air del 2022).