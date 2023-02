Hub USB-C 6-IN-1: ecco la docking station definitiva

L’evoluzione tecnologica e la riduzione delle dimensioni dei dispositivi hanno portato a una riduzione delle porte di espansione disponibili sui MacBook Air e Pro. Questo può rendere difficile l’utilizzo di più dispositivi contemporaneamente, come tastiere, mouse, dischi rigidi esterni, proiettori e monitor. Questo è dove entra in gioco un hub USB-C multiporta che trovi su Amazon a un prezzo irrisorio.

Un hub USB-C multiporta è un dispositivo che consente di espandere le porte disponibili sul MacBook Air e Pro. Questo è particolarmente utile se si utilizzano spesso più dispositivi contemporaneamente. In pratica, consente di collegare più dispositivi a un solo ingresso USB-C sul MacBook. Inoltre, molti hub USB-C multiporta includono anche una porta di ricarica, che consente di caricare il MacBook mentre si utilizzano altri dispositivi.

Una soluzione possibile per questo problema è l’Hub USB-C di Acasis. Questo dispositivo è molto compatto e squadrato, e offre una vasta gamma di funzionalità. Ha una porta HDMI 4K, 3 porte USB 3.0, 1 porta USB-C 3.0 e una porta di ingresso PD 100W. Questo hub multiporta supporta il trasferimento dati, l’espansione del display e la ricarica. Tutte le porte hub possono funzionare contemporaneamente.

La porta HDMI 4K consente di effettuare il mirroring dello schermo del MacBook su un monitor o un proiettore per una visione più ampia. Cosa che tornerà particolarmente utile durante le riunioni in ufficio o per giochi dal vivo. Le 3 porte USB 3.0 offrono velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, rendendo possibile il passaggio di grandi quantità di dati tra il MacBook e altri dispositivi.

La porta di ricarica USB-C da 100W PD poi è la ciliegina sulla torta: consente di caricare il MacBook mentre si utilizzano altri dispositivi, al massimo della velocità. Cosa che torna particolarmente utile se si lavora per lunghe ore e non si vuole interrompere il lavoro a causa di una batteria a terra.

L’Hub USB-C di Acasis è anche leggero e portatile, il che lo rende facile da trasportare in borsa o in tasca. Non richiede alcun driver o software aggiuntivo, rendendolo una soluzione ideale per viaggi e vacanze. Lo acquisti su Amazon a un prezzo di circa 13€ incluse spedizioni e reso gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.