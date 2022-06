Hub USB-C 6 in 1 con HDMI 4K, super prezzo 19€

Risolvi la cronica assenza di porte del Mac con questo completo Hub USB-C 6 in 1 con HDMI 4K di Lemorele, solo per oggi a un super prezzo: 19€ e spicci con spedizioni su Amazon.

Completamente Plug and Play, l’Hub USB-C 6 in 1 di Lemorele non a bisogno di driver né di configurazione: lo attacchi e funziona. Dispone di un microchip intelligente integrato che previene sovracorrenti, sovratensioni, cortocircuiti e alte temperature. Molto compatto ha dimensioni di 95 * 29 * 10 mm, con cavo lungo 120 mm. Insomma, sta letteralmente in tasca.

L’hub USB-C include:

1 porta HDMI

2 porta USB-A

1 Lettore di schede SD

1 Lettore di schede TF

E l’ HDMI 4K ad altissima definizione (con 3D) è compatibile con Nintendo Switch, Microsoft Xbox, Sony PS4, Chromecast ma anche Google TV, macOS, Windows, Chrome OS, Android, iOS e Linux. Dunque supporta pienamente MacBook Pro, MacBook Air M1, iMac, iPad Pro, iPad Air M1, Dell XPS, Asus Zenbook, Huawei, HP, Lenovo, Microsoft Surface e così via.

Ci sono solo due limitazioni ufficiali: questo hub è incompatibile con Samsung SSD T7 e Apple SuperDrive USB.