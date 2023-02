Se hai un MacBook con qualche anno in più sulle spalle (un Pro del 2017 come nel mio caso, ad esempio) saprai certamente di cosa sto parlando: quanto è scomodo il fatto di avere solo due porte USB-C? Quando ci si trova in una situazione come questa, l’unica cosa da fare è acquistare un hub USB-C, così da avere sempre a portata di mano tutte le porte di cui ho bisogno quotidianamente.

Oggi te ne segnalo uno che è tra i migliori sul mercato. È di Orico, e in queste ore è addirittura scontato del 50% (tramite coupon). È un hub USB-C 5-in-1 e lo paghi solo 9,99€. In una sola parola, AFFARE.

Hub USB-C 5-in-1 al 50% su Amazon

L’accessorio è firmato ORICO, noto e affidabile brand che realizza gadget per smartphone, tablet e notebook.

Compatto, leggero e dal design ricercato che si sposa perfettamente con il tuo MacBook Pro/Air munito di due porte USB-C (ma ovviamente lo puoi usare con qualsiasi altro computer). Questa docking station è davvero versatile e include tutte le porte di cui potresti avere bisogno, dalla tradizionale USB-A all’HDMI con supporto al 4K.

1 porta HDMI 4K@30Hz

1 porta USB-C PD 60W

1 porta USB-A 3.0 5Gbps

2 porte USB-A 2.0 480Mbps

📢 Ti ricordo che per ottenere lo sconto del 50% devi necessariamente applicare il coupon (manualmente). Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello, solo così potrai completare l’acquisto di questo Hub USB-C 5-in-1 a 9,99€.

