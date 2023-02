L’utilità di un hub USB-C è fuori discussione. Ecco perché te ne segnalo uno che solitamente costa 18€ ma che oggi, grazie alla doppia promo Amazon, paghi solo 8 euro e pochi spiccioli. Oltre allo sconto del 30% che ottieni spuntando la casella del coupon, ne ottieni un secondo (sempre del 30%) al momento del check-out. Ah quasi dimenticavo, la spedizione è gratuita se ti abboni a Prime.

Compatto, sottile, leggero e dal design minimale che si sposa un po’ con tutto, questo Hub USB-C è davvero versatile e include quelle porte di cui potresti aver bisogno durante la giornata. Te le indico di seguito:

1 HDMI 4K@30Hz

1 USB-C PD 60W

2 USB-A 2.0 480Mbps

1 USB-A 3.0 5Gbps

Non c’è bisogno di installare driver o altro, si va di tradizionale plug-and-play. Inseriscilo nella porta USB-C del tuo computer e il gioco è fatto. Il cavo è poi da circa 20mm, la lunghezza giusta così non crei impicci sulla scrivania o nei pressi della postazione del mouse.

📢 Ti ricordo che per approfittare dello sconto del 30% devi spuntare la voce Coupon (quella evidenziata in arancione) prima di aggiungere l’Hub USB-C al carrello e completare l’acquisto. Poi, una volta al check-out, otterrai in automatico anche il secondo sconto del 30%.

