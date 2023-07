Hub USB-C 11-in-1 a META' PREZZO (su Amazon a MENO DI 20 EURO!)

Ti presentiamo un dispositivo indispensabile nelle tue giornate lavorative, soprattutto se hai la necessità di utilizzare più dispositivi contemporaneamente! È L’Hub USB-C 11 in 1, oggi disponibile su Amazon a soli 19,99€ grazie a uno sconto del 50% con l’utilizzo di un codice promozionale.

Questo è il momento perfetto per ottimizzare la connettività del tuo dispositivo e sfruttare tutte le sue potenzialità. La spedizione è gratuita ma fai in fretta, gli articoli stanno per terminare!

Hub USB-C 11 in 1: tutta la connettività che vuoi in un unico strumento

Oggi l’Hub USB-C 11 in 1 è disponibile su Amazon a soli 19,99€ grazie a uno sconto del 50% con l’utilizzo di un codice promozionale. Questo prezzo è assolutamente conveniente per un hub così completo e funzionale, che ti permetterà di connettere una varietà di dispositivi e goderti una maggiore versatilità nel tuo utilizzo quotidiano.

Ecco le sue specifiche tecniche:

11 in 1 Hub: Questo hub USB-C offre 11 diverse porte di connessione , tra cui HDMI, VGA, USB 3.0, USB 2.0, lettore di schede SD/TF, RJ45 Ethernet e molto altro ancora. Potrai collegare al tuo dispositivo diversi accessori, dispositivi esterni e schede di memoria in modo semplice e veloce.

Questo hub USB-C offre , tra cui HDMI, VGA, USB 3.0, USB 2.0, lettore di schede SD/TF, RJ45 Ethernet e molto altro ancora. Potrai collegare al tuo dispositivo diversi accessori, dispositivi esterni e schede di memoria in modo semplice e veloce. Compatibilità universale: L’Hub USB-C 11 in 1 è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi laptop, computer, tablet e smartphone con porta USB-C. Questa versatilità ti permette di utilizzare l’hub con diversi dispositivi senza alcun problema.

L’Hub USB-C 11 in 1 è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi laptop, computer, tablet e smartphone con porta USB-C. Questa versatilità ti permette di utilizzare l’hub con diversi dispositivi senza alcun problema. Trasmissione dati veloce: Le porte USB 3.0 offrono una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps , consentendoti di copiare e spostare file in modo rapido e senza interruzioni.

Le porte USB 3.0 offrono una , consentendoti di copiare e spostare file in modo rapido e senza interruzioni. Connessione a schermi esterni: Grazie alle porte HDMI e VGA, potrai collegare il tuo dispositivo a schermi esterni , proiettori o televisori per goderti contenuti in alta definizione con facilità.

Grazie alle porte HDMI e VGA, potrai , proiettori o televisori per goderti contenuti in alta definizione con facilità. Connessione Ethernet stabile: La porta RJ45 Ethernet ti offre una connessione stabile e affidabile alla rete, ideale per il lavoro o lo streaming di contenuti.

La porta RJ45 Ethernet ti offre una connessione stabile e affidabile alla rete, ideale per il lavoro o lo streaming di contenuti. Design compatto e portatile: L’Hub USB-C 11 in 1 ha un design sottile e leggero, perfetto per portarlo sempre con te e utilizzarlo ovunque tu voglia.

L’Hub USB-C 11 in 1 è un accessorio tecnologico indispensabile per chi desidera ampliare le possibilità di connessione del proprio dispositivo. Con uno sconto del 50%, puoi acquistare questo hub a soli 19,99€. Oggi puoi ottimizzare la tua connettività e rendere il tuo dispositivo ancora più funzionale!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.