Hub USB 6-in-1a MINI PREZZO: applica SUBITO il coupon di sconto su Amazon

Nell’era del lavoro digitale, avere un’area di lavoro efficiente e ben organizzata è fondamentale. Ecco perché l’Hub USB 6-in-1 di UGREEN, ora offerto su Amazon a soli 31,99€ con un coupon di sconto aggiuntivo del 20%, è l’accessorio che non può mancare sulla tua scrivania.

Ricorda, per godere dello sconto, è necessario applicare il coupon al momento dell’ordine. Non lasciarti sfuggire questa offerta, corri a fare il tuo ordine!

Hub USB 6-in-1 di UGREEN: tutte le specifiche tecniche

Questo hub UGREEN non è un semplice estensore di porta USB. È una vera e propria stazione di connettività che trasforma un’unica porta USB-C in sei funzionalità diverse , rendendo ogni dispositivo più versatile.

Dotato di porte USB 3.0 , garantisce trasferimenti di dati ad alta velocità, perfetto per chi lavora con file di grandi dimensioni. La sua porta HDMI uscite supporta video fino a 4K, ideale per presentazioni nitide e dettagliate o per una serata di film in alta definizione.

Ma le funzionalità dell’UGREEN Hub non finiscono qui. Include anche una porta Ethernet , che offre una connessione internet stabile e veloce, indispensabile in ogni ambiente lavorativo moderno.

La lettura di schede SD e microSD rende il trasferimento di foto e video più rapido e semplice che mai. Inoltre, la porta di ricarica pass-through USB-C assicura che i tuoi dispositivi rimangano carichi mentre utilizzano l’hub.

Non solo funzionale, ma anche elegante e compatto, questo hub si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro. Il suo design minimalista e la costruzione robusta lo rendono un compagno di lavoro affidabile e duraturo.

Non perdere l’occasione di aumentare la tua efficienza lavorativa con l’Hub USB 6-in-1 di UGREEN. Ricorda di applicare il coupon al momento dell’ordine su Amazon per ottenere un ulteriore sconto del 20% e pagarlo solo 31,99€. Migliora il tuo spazio di lavoro e abbraccia la convenienza tecnologica con UGREEN!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.