L’hub fa parte della categoria must-have, soprattutto da quando diverse aziende – per un motivo o per un altro – hanno deciso di rimuovere porte dai loro dispositivi, che siano computer desktop o laptop. Quello che ti segnalo oggi è un 4-in-1 con 4 porte USB-A 3.0, utilissime per chi si ritrova ad utilizzare una marea di accessori e periferiche. Il gadget è firmato TP-Link ed è attualmente scontato del 50% su Amazon. Lo paghi quindi solo 9,99€, un vero regalo.

L’Hub USB-A di TP-Link ti permette di espandere le porte USB del tuo computer. Di fatto, trasforma una qualsiasi porta USB in 4 porte USB-A 3.0, con tutti i pro del caso. Ogni porta dispone del suo indicatore LED, così con una rapida occhiata potrai capire quale è in funzione e quale no.

Le porte USB-A di questo Hub supportano una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, 10 volte più veloce dello standard 2.0. E sono ovviamente retrocompatibili con gli standard 2.0 e 1.1.

Per quanto riguarda invece il design, il cavo è pieghevole e ciò rende questo Hub molto più comodo da trasportare o da riporre in un cassetto. Occupa sicuramente meno spazio. Le dimensioni sono 71 x 71 x 16.6 millimetri, giusto per avere un quadro più preciso.

Infine, ti dico che il gadget è compatibile sia con Windows che macOS, quindi puoi utilizzarlo senza alcun tipo di limitazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.