Hub per Mac Mini con alloggiamento HD, in sconto a 78€

L’Hub USB-C con custodia per disco rigido per Mac mini M1 è una Docking Station per Mac mini di ultima generazione che include porte aggiuntive, dissipatore e alloggiamento per hard disk o SSD. È facilissimo da montare e rimuovere, ed è anche molto stiloso. È il compagno perfetto per il computer mignon di Apple e oggi è scontato del 10% su Amazon.

Questa docking station USB-C per Mac mini M1 non è il solito hub. È specificatamente progettato per il mini pc di Cupertino, e include un alloggiamento HDD 2 in 1. Il che significa non soltanto che l’installazione è rapidissima e senza attrezzi, ma che il risultato finale è esteticamente e funzionalmente appagante. Più di qualunque altra soluzione del mercato. E permette di espandere l’archiviazione del Mac mini secondo necessità.

Tra l’altro, nonostante l’uso del metallo per riprendere le forme e i materiali del Mac mini, la tecnologia MCVM integrata aiuta a ridurre i problemi di schermatura del segnale o di interferenza di WiFi e Bluetooth. E aiuta pure a dissipare il calore prodotto dal computer.

L’Hub USB-C con custodia per disco rigido per Mac Mini M1 include 7 porte di espansione:

2 USB 3.0

1 lettore di schede TF e SD

1 porta di tipo USB-C sul retro

1 porta di tipo USB-C sul fronte

Il design è specificatamente progettato per Mac mini 2018/2020, oltreché per per laptop con porta USB-C.