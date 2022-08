Hub 6 in 1 con HDMI 4K per MacBook a poco più di 10 EURO

Stanchi di non avere mai porte libere sul vostro MacBook? Ecco cosa vi serve: un hub USB 6 in 1, adesso ad un prezzo da urlo su Amazon. Potete infatti acquistarlo per soli 12,99€, uno sconto del 35% dal prezzo originale.

L’hub di cui stiamo parlando si inserisce al vostro MacBook tramite USB-C: una volta inserito, vi permetterà di avere tante porte utili e comode colelgate direttamente al vostro notebook. Partiamo con il vederne alcune.

Questo hub possiede 3 porte USB 3.0, capaci di garantire una velocità massima di 5 Gbps, un lettore schede SD e TF, e una porta HDMI 4K al quale collegare un cavo HDMI per trasmettere ciò che state vedendo sul vostro MacBook ad un altro monitor o schermo.

Dotato di dimensioni davvero esigue, questo hub si inserisce tranquillamente nella borsa del vostro MacBook, così da non intralciare durante il trasporto, ma estende le possibilità del notebook in maniera esponenziale. Le porte USB infatti sono utili anche per collegarsi mouse, tastiere o dischi rigidi cablati, in modo da poter accedere a dati e funzioni senza finire gli ingressi/uscite USB.

La porta HDMI 4K poi permette di estendere lo schermo, o di duplicarlo, su un altro monitor o TV, con qualità 4K o FullHD. Questo hub 6 in 1 è compatibile con Apple MacBook Pro, MacBook, iMac Pro, MacBook Air e MacBook Retina.