Huawei Watch GT2 Pro: alternativa a Apple Watch a -52%

Apple Watch è il non plus ultra degli smartwatch, ma non è perfetto né adatto a tutti gli utenti. Prima di tutto la batteria dura pochissimo rispetto ad altri competitor, inoltre costa molto di più. E grazie a un super sconto, su Amazon puoi acquistare l’eccellente Huawei Watch GT 2 Pro a meno di metà prezzo: lo paghi solo 136€ invece di 280€ .

Rispetto ad Apple Watch non ha NFC per i pagamenti, e non si può rispondere ai messaggi. Ma in compenso è fatto in Titanio invece che in acciaio, ha una lunga durata della batteria pari a 10-14 giorni reali; ha un’ottima app di messaggistica, e un eccellente vivavoce per le telefonate. In più vanta un robustissimo Vetro zaffiro che protegge da graffi e urti, proprio come iPhone.

In più è infarcito di feature per gli sportivi. Include più di 100 modalità di allenamento, GPS e funziona con tutti i dispositivi, incluso Android. E, ma questo è evidente, a differenza di Apple Watch ha un bellissimo design classico che francamente preferiamo al form factor squadrato di Cupertino. De Gustibus.

Ha ottime recensioni, e solo per oggi è scontato del 52%. Un’offerta così, nel mondo Apple, sarebbe semplicemente impensabile. E invece di pagarlo 280€, Huawei Watch GT 2 Pro costa solo 136€.