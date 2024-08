Huawei Watch Fit SE al 40% di sconto su Amazon: OFFERTISSIMA

Huawei è un’azienda leader nella produzione di dispositivi tecnologici e oggi, su Amazon, il Watch Fit SE viene scontato del 40% e viene venduto al costo finale di 59€.

Mega sconto del 40%: Huawei Watch Fit SE, tutte le caratteristiche

Il nuovo Huawei Watch Fit SE si distingue per il suo design leggero e sottile, pesando appena 21 g e con uno spessore di soli 10,7 mm. Questo smartwatch combina comfort e stile con un meraviglioso display AMOLED ad alta risoluzione, che offre un’esperienza visiva incredibilmente immersiva grazie alla sua nitidezza ultracristallina.

Uno dei punti di forza è la sua capacità di monitorare il sonno con grande precisione. Grazie a un miglioramento del 10% nell’accuratezza del riconoscimento degli stati del sonno, potrai verificare il punteggio del tuo riposo e le metriche multidimensionali direttamente sullo smartwatch. La nuova modalità Sleep è dotata delle funzioni “Non disturbare” e di impostazione dell’orario, per garantire che il tuo sonno non venga interrotto.

Con il GPS integrato, puoi tracciare i tuoi movimenti senza dover portare con te lo smartphone. La comunicazione è resa semplice grazie al supporto delle notifiche di chiamate in arrivo, interruzioni e messaggi di risposta rapida. Basta un movimento del polso per gestire tutto in modo efficiente, assicurandoti una comunicazione ininterrotta.

Infine, il WATCH FIT SE si distingue anche per il monitoraggio della salute personale. Con la tecnologia HUAWEI TruSeenTM 5.0 e il suo algoritmo AI avanzato, monitora accuratamente la frequenza cardiaca, il livello di SpO2, lo stress e il ciclo mestruale, garantendo un controllo costante e preciso del tuo benessere.

Su Amazon, oggi, è disponibile una maxi promo con sconto del 40% sul Huawei Watch Fit SE per un prezzo totale e finale di 59€.

