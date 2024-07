HUAWEI Band 8: smartwatch a 39€, devi assolutamente averlo

Il HUAWEI Band 8 è un dispositivo indossabile all’avanguardia che combina eleganza e funzionalità in un design leggero e sottile. Dotato di un display AMOLED senza bordi, si adatta perfettamente al polso, risultando quasi impercettibile. Questo smartband è compatibile sia con Android che con iOS, basta scaricare l’app HUAWEI Health per iniziare a monitorare la tua salute e attività fisica.

Uno dei punti di forza del HUAWEI Band 8 è il monitoraggio scientifico del sonno con il sistema TruSleep 3, che tiene traccia di ogni secondo di sonno e offre strumenti e suggerimenti per migliorare la qualità del riposo notturno. Con oltre 10.000 quadranti disponibili da scaricare tramite l’app HUAWEI Health e la possibilità di creare quadranti personalizzati dalle tue foto, puoi esprimere la tua personalità in modo unico.

La durata della batteria è impressionante, con una carica completa in circa 45 minuti, il 30% più veloce rispetto al modello precedente. Una ricarica rapida di soli 5 minuti garantisce due giorni di autonomia, mentre una carica completa offre fino a 14 giorni di utilizzo, o 9 giorni con un uso intensivo.

Per chi desidera migliorare la propria forma fisica, il HUAWEI Band 8 offre 100 modalità di allenamento. Grazie alle tecnologie HUAWEI Tru Series, come TruSeen 5 per il monitoraggio continuo della SpO2 e della frequenza cardiaca, e TruRelax per esercizi di respirazione antistress, il HUAWEI Band 8 è un vero e proprio esperto di salute al tuo polso.

Su Amazon, oggi, il Band 8, lo smartwatch HUAWEI è offerto con uno sconto attivo del 34% per un costo totale e finale di 39€.