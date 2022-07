La qualità dei Mac di Apple è una certezza che non viene messa in discussione nemmeno dai più agguerriti detrattori. Su una cosa però bisogna essere onesti: MacBook, iMac e via dicendo, non sono propriamente macchine per il gaming. Di conseguenza, se il principale motivo d’acquisto di un nuovo computer è proprio il gaming, bisogna puntare su altri prodotti, su altri brand. Oggi, ad esempio, è disponibile in offerta su Amazon il mostruoso HP Victus 16, che passa da 1099,99 euro a 899 euro.

HP Victus 16: che i giochi abbiano inizio

Con il suo chassis grigio opaco e le tre prese d’aria sui lati (abbinate al sistema di raffreddamento proprietario), il Victus 16 di HP non è solo bello da vedere. Questo laptop da gaming vanta un processore AMD Ryzen 5 5600H (con una velocità fino a 4,2GHz, 16 MB di cache L3, 6 core, 12 thread), una scheda grafica NVIDIA GTX 1650 da 4GB GDDR6, 16GB di RAM DDR4 e un SSD NVME PCIe M.2 da 512GB. Ci siamo capiti, vero?

Con questo tripudio di potenza sotto la scocca, non poteva di certo mancare uno schermo di qualità. Il display IPS da 16.1″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080p) è perfetto per qualsiasi tipo di attività, a partire dal gaming, ovviamente. E raggiunge i 250 nits di luminosità, mica male.

Al Vicuts 16 puoi collegare qualsiasi cosa, visto il numero di porte a disposizione: 1 USB Type-C fino a 5 Gbps, 3 USB Type-A fino a 5 Gbps, 1 HDMI 2.0, 1 RJ-45 (Ethernet Gigabit), 1 combo cuffie/microfono, 1 AC Smart Pin, 1 lettore di schede SD, Webcam HP Wide HD 720p.

Ti ricordo che l’offerta sull’HP Victus 16-e0062nl potrebbe scadere a breve. Il consiglio, come al solito, è di concludere l’acquisto quanto prima (con uno sconto di 200 euro, c’è poco da ragionarci sopra).