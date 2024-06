HP: Chromebook perfetto per continuare a lavorare anche al mare o in montagna (-32%)

Il Chromebook HP offre un’esperienza informatica ottimizzata grazie al sistema operativo ChromeOS di Google, progettato per garantire velocità, efficienza e sicurezza. Grazie agli aggiornamenti automatici, il dispositivo rimane sempre performante nel tempo, ricevendo costantemente nuove funzionalità di sicurezza e ottimizzazioni software.

Al cuore del Chromebook HP batte un processore Intel Celeron N4120, con frequenza fino a 2,6 GHz e 4 MB di cache L2, assicurando prestazioni fluide e a basso consumo energetico. La memoria da 4GB a 2400 MHz assicura un avvio istantaneo e una risposta veloce delle applicazioni, mentre l’unità di archiviazione SSD da 64GB eMMC offre spazio sufficiente per file e documenti.

Lo schermo da 14″ Full HD con tecnologia IPS e luminosità di 250 nits assicura una visualizzazione chiara e dettagliata, ideale per il lavoro e il consumo multimediale. La tastiera, con tasti dal viaggio di 1,5 mm, garantisce una digitazione confortevole e precisa, ottimizzando la produttività durante l’utilizzo quotidiano.

Grazie alla batteria di lunga durata, il Chromebook HP offre fino a 12 ore e 30 minuti di autonomia, perfetta per lavorare in mobilità senza interruzioni. Con la tecnologia HP Fast Charge, è possibile caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, assicurando una rapida ripresa dell’attività anche durante i brevi periodi di ricarica.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 32% sul Chromebook HP che viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 209,99€.