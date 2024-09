Honor Magic 6 Lite: rapporto qualità-prezzo al top e sconto del 38%

Honor è un brand che ha saputo ritagliarsi una buona fetta di utenti grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi smartphone e oggi, su Amazon, il Magic 6 Lite viene scontato del 38% e venduto a 249€.

Maxi sconto del 38% sull’Honor Magic 6 Lite

Honor Magic6 Lite si distingue per il suo display avanzato Ultra-Bounce, progettato per offrire una resistenza superiore alle cadute. La luminosità di picco raggiunge i 1200 nit, assicurando una visualizzazione chiara anche in condizioni di forte luce. Inoltre, l’oscuramento PWM ad alta frequenza di 1920 Hz elimina lo sfarfallio in ambienti scarsamente illuminati.

La batteria del Magic6 Lite è altrettanto impressionante: con una capacità di 5300 mAh, assicura una durata prolungata, perfetta per chi utilizza intensivamente il dispositivo. Anche dopo 1000 cicli di carica e scarica, la batteria mantiene oltre l’80% della sua salute, offrendo così una lunga vita operativa.

Per quanto riguarda le fotocamere, il Magic6 Lite è equipaggiato con una fotocamera principale da 108 MP, in grado di catturare immagini dettagliate e vivide. La funzione super macro da 4 cm permette di esplorare i dettagli più piccoli, mentre la tecnologia Motion Capture congela i momenti più memorabili. Lo zoom 3x lossless garantisce la massima qualità anche nelle riprese ravvicinate.

Sotto il cofano, troviamo il chipset Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm, che garantisce prestazioni elevate e fluide, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il tutto viene gestito dal MagicOS 7.2, per un’esperienza d’uso ottimizzata. Infine, con un design elegante e un peso di 185 g, il Magic6 Lite si presenta come un dispositivo sofisticato e leggero, perfetto da tenere in mano.

Su Amazon, oggi, Honor Magic 6 Lite viene scontato del 38% e venduto a 249€. Un’offerta davvero da non lasciarsi scappare.

