HONOR Band 7: smartband per fitness, sconto + Coupon

Se stai cercando un dispositivo intelligente per monitorare la tua salute e le tue attività fisiche e non vuoi spendere una fortuna, potresti essere interessato a HONOR Band 7. Si tratta di una smartband dal design elegante e dalle funzioni avanzate, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ecco cos’è e come funziona, quali sono i suoi vantaggi e perché dovresti comprarla. E soprattutto, perché è un’alternativa valida ad Apple Watch per chi cerca un prodotto per il fitness, spendendo 10 volte meno. Costa solo 44,90€ con Coupon.

📣 Importante: Per ottenere lo sconto aggiuntivo immediato, non dimenticare di spuntare la voce Applica coupon 5€ prima di mettere il prodotto nel carrello.

Cos’è e come funziona HONOR Band 7

HONOR Band 7 è una smartband, ovvero un braccialetto intelligente che si collega al tuo smartphone tramite Bluetooth e ti permette di ricevere notifiche, controllare la musica, spegnere il telefono a distanza e molto altro. Ma la sua funzione principale è quella di tracciare i tuoi dati biometrici e sportivi, grazie ai sensori integrati.

Questo fitness tracker infatti include un sensore per la misurazione della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue, del livello di stress e della qualità del sonno. Inoltre, supporta 96 modalità di allenamento diverse, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, yoga e molti altri. Puoi visualizzare tutti i tuoi dati sull’ampio schermo AMOLED da 1,47 pollici, che ha una risoluzione di 194 x 368 pixel e una luminosità elevata. Lo schermo ha anche una curvatura che gli conferisce un effetto 2.5D e lo rende più resistente ai graffi. Per utilizzare HONOR Band 7 devi scaricare l’app HONOR Health sul tuo smartphone e abbinarla con la smartband tramite il codice QR. A quel punto, potrai anche personalizzare le impostazioni, scegliere il quadrante dell’orologio tra le molte opzioni disponibili, sincronizzare i tuoi dati e accedere a funzioni aggiuntive.

Vantaggi dell’HONOR Band 7

HONOR Band 7 ha molti vantaggi rispetto ad altre smartband sul mercato. Innanzitutto, ha un design elegante e raffinato, con una cassa in metallo e un cinturino in silicone morbido e confortevole. Puoi scegliere tra tre colori: nero meteorite, blu zaffiro e rosa corallo.

In secondo luogo, ha una batteria che dura fino a 14 giorni con una singola ricarica, grazie al suo sistema di gestione intelligente dell’energia. Questo significa che non dovrai preoccuparti di portare con te il cavo di ricarica quando sei in viaggio o fuori casa. In terzo luogo, ha una serie di funzioni utili per la tua salute e il tuo benessere. Puoi monitorare il tuo battito cardiaco 24 ore su 24, la tua saturazione di ossigeno nel sangue durante tutto il giorno (con avviso di vibrazione in caso di livelli bassi), il tuo livello di stress e la tua qualità del sonno (con suggerimenti per migliorarli).

Puoi anche impostare promemoria per bere acqua o fare una pausa dal lavoro. In quarto luogo, ha un’ampia gamma di modalità di allenamento per adattarsi alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi. Puoi scegliere tra 96 modalità diverse, tra cui quelle indoor e outdoor, quelle dedicate al fitness e quelle più rilassanti. Infine, puoi registrare i tuoi dati di allenamento in tempo reale, come le calorie bruciate, la distanza percorsa, la velocità media e il tempo trascorso. Puoi anche impostare obiettivi personalizzati e ricevere feedback motivazionali. Il tutto perfettamente sincronizzato con l’app Salute di iPhone, ovviamente.

Acquista HONOR Band 7

Grazie a una promozione di Amazon con Coupon, paghi HONOR Band 7 solo 44,90€ con disponibilità immediata.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.