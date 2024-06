Honor 90 Lite: MEGA RISPARMIO di 125€ sull'acquisto finale, smartphone TOP

L’Honor 90 Lite si distingue come uno smartphone Android all’avanguardia grazie alle sue caratteristiche superiori, rendendolo una scelta eccellente per qualsiasi tipo di utilizzo. Il dispositivo vanta un ampio display da 6.7 pollici con una risoluzione di 2388×1080 pixel, una delle più elevate disponibili sul mercato attuale.

Le sue funzionalità sono allineate al top di gamma, iniziando con il supporto 5G che garantisce trasferimenti dati rapidi e una navigazione internet fluida, oltre alla connettività Wi-fi e al GPS integrato che assicurano una connessione costante e affidabile ovunque ci si trovi.

L’eccellenza dell’Honor 90 Lite è enfatizzata dalla fotocamera dotata di un sensore da 100 megapixel, che consente di catturare foto di altissima qualità con una risoluzione fino a 11547×8660 pixel. Questo si traduce in immagini dettagliate e nitide, ideali per immortalare ogni momento speciale con una chiarezza sorprendente. Inoltre, la capacità di registrare video in full HD a 1920×1080 pixel permette di realizzare filmati fluidi e professionali.

Nonostante le sue potenti capacità, lo smartphone mantiene uno spessore contenuto di soli 7.5mm, conferendo al dispositivo un aspetto estetico spettacolare e facile da maneggiare. Questo design sottile e leggero non solo ne esalta l’estetica, ma contribuisce anche a una comoda portabilità in ogni situazione.

Su eBay, oggi, è presente ed è disponibile uno sconto mega del 45% sull’Honor 90 Lite che viene venduto al costo totale, finale e completo di 154,90€. Approfittane subito!