Honor 90 Lite in maxi sconto su eBay: risparmia 118€

Honor è un’azienda che offre spesso prodotti di ottima qualità a prezzi modici e accessibili e oggi, su eBay, viene attivato uno sconto del 42% per un costo finale di 162€.

42% di sconto attivo sull’Honor 90 Lite

L’Honor 90 Lite è uno smartphone Android con caratteristiche all’avanguardia che lo rendono una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo, rappresentando uno dei migliori dispositivi mobili mai realizzati. Dispone di un grande display da 6.7 pollici con una risoluzione di 2388×1080 pixel, tra le più elevate attualmente in circolazione, che assicura immagini nitide e dettagliate.

Le funzionalità offerte da questo Honor 90 Lite sono innumerevoli e tutte di livello top di gamma. A partire dal modulo 5G, che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-Fi e il GPS. Queste caratteristiche garantiscono una connessione rapida e stabile in ogni situazione.

Un altro punto di forza dell’Honor 90 Lite è la sua straordinaria fotocamera. Equipaggiata con un sensore da 100 megapixel, consente di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 11547×8660 pixel e di registrare video in Full HD alla risoluzione di 1920×1080 pixel. Questo rende il dispositivo ideale per gli appassionati di fotografia e video che desiderano catturare ogni dettaglio con la massima precisione.

Nonostante le sue potenti funzionalità, lo smartphone mantiene uno spessore di soli 7.5mm, risultando estremamente sottile e maneggevole. Questo design compatto, combinato con le sue elevate prestazioni, rende l’Honor 90 Lite ancora più spettacolare.

Su eBay, oggi, è presente e disponibile uno sconto in formato maxi del 42% sull’Honor 90 Lite che viene venduto a 162€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.