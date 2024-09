HONOR 200 LITE oggi è un best buy con lo sconto FULMINEO di Amazon

HONOR è un’azienda che ha spesso conquistato la fiducia degli utenti grazie soprattutto alle versione “lite” dei suoi dispositivi di punta e oggi, il suo 200 Lite viene scontato del 15% e venduto a 229,90€ su Amazon.

Tutte le qualità di questo HONOR 200 Lite

HONOR 200 Lite è uno smartphone che offre una serie di caratteristiche impressionanti per un’esperienza utente eccezionale. La fotocamera posteriore da 108 MP è dotata di una focale per ritratti 3X, ideale per scattare foto ravvicinate con dettagli eccezionali. La fotocamera selfie da 50 MP è progettata per essere particolarmente sensibile alla luce. Grazie alla AI Wide-angle Selfie, puoi scegliere tra una modalità FOV a 78° per selfie e una modalità FOV a 90° per foto di gruppo.

Il display AMOLED da 6,7 pollici offre una vista senza limiti grazie all’impressionante rapporto schermo-corpo del 93,7%, assicurando immagini nitide anche in presenza di luce intensa. Inoltre, l’oscuramento PWM ad alta frequenza di 3240 Hz e la protezione degli occhi a 7 dimensioni aiutano a ridurre l’affaticamento visivo durante l’uso prolungato.

Con uno spessore di soli 6,78 mm e un peso di 166 g, il HONOR 200 Lite è progettato per essere ultrasottile e leggero. La sua struttura Matrix I-beam e il materiale ammortizzante garantiscono una protezione contro le cadute fino a 1,5 m, certificata con il massimo punteggio di cinque stelle da SGS Svizzera.

Il dispositivo è equipaggiato con 8 GB di RAM e 256 GB di ROM. Grazie alla tecnologia HONOR Smart Memory Expansion, la RAM può essere espansa fino a 16 GB equivalenti. La nuovissima Magic Capsule offre una esperienza dinamica e una memoria ultra-grande per conservare ogni ricordo.

Su Amazon, oggi, Honor 200 Lite è soggetto ad un’offerta molto allettante: viene scontato del 15% e venduto a 229,90€.

