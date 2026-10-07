Ho trovato questi vecchi gadget in un mercatino, li ho comprati a pochi euro e li ho rivenduti a migliaia

Parliamo di iPod, Kindle, Nintendo Wii, AirPort Express e router compatibili con OpenWrt: oggetti datati, certo, ma non per forza da buttare. Batterie sostituibili, software alternativi e comunità di sviluppatori li tengono ancora in piedi. Attenzione, però: non tutto ciò che costa poco è un affare. La vera domanda è un’altra: quali gadget usati conviene comprare nel 2026 e quali, invece, rischiano solo di diventare nuovi rifiuti elettronici?

Il mercato dell’usato tecnologico non è più solo il rifugio di chi vuole spendere meno. Sempre più spesso attira chi cerca dispositivi semplici, riparabili, meno legati ad app, account e servizi online. Un lettore MP3, una vecchia console o un router abbandonato possono ancora servire, ma a una condizione: l’hardware deve essere in buono stato e devono esistere ricambi, aggiornamenti o firmware alternativi. Ecco perché quei 20 o 30 euro scritti sul cartellino raccontano solo metà della storia.

Il caso più chiaro è quello dei vecchi iPod. Hanno cambiato il modo di ascoltare musica ben prima dello streaming, portando in tasca centinaia di album senza cassette né CD. Oggi alcuni modelli si possono rimettere in forma con batterie nuove e memorie flash al posto dei vecchi hard disk. Non è solo roba da collezionisti: se scelto bene, un iPod può tornare a essere un lettore musicale pratico, essenziale, senza notifiche e senza abbonamenti.

iPod, Wii, Kindle e AirPort Express: quando il software cambia tutto

Sugli iPod compatibili, il firmware originale può essere sostituito o affiancato da Rockbox, un software gratuito e open source che aggiunge formati audio, plugin e varie opzioni di personalizzazione. Il risultato è un lettore musicale pulito, senza distrazioni. Prima di comprare, però, meglio controllare bene modello, schermo, ghiera di controllo e batteria: non tutti gli iPod si prestano allo stesso tipo di recupero.

Riparazione di gadget usati: lettore musicale, e-reader e router su un tavolo da lavoro, pronti a una seconda vita.

Discorso simile per la Nintendo Wii, console venduta in decine di milioni di pezzi e ancora facile da trovare nei mercatini o nei negozi dell’usato. Con il software homebrew, sviluppato dalla community e non approvato da Nintendo, la Wii può eseguire utility, emulatori e backup dei giochi da supporto USB. Chi vuole anche la compatibilità con i titoli GameCube deve cercare il modello originale RVL-001, riconoscibile anche dalle porte dedicate. Le versioni successive, infatti, quella funzione l’hanno persa.

C’è poi l’AirPort Express di Apple, ormai fuori produzione ma ancora utile per chi ha in casa un vecchio impianto hi-fi. Alcuni modelli supportano AirPlay 2 con firmware 7.8 o successivo e hanno un’uscita audio analogica/ottica da 3,5 mm. In pratica, basta collegarlo a diffusori amplificati o a un amplificatore per mandare musica da iPhone, iPad o Mac verso apparecchi che altrimenti resterebbero fuori dallo streaming domestico.

Anche i Kindle non più supportati da Amazon possono avere una seconda vita, ma qui serve un po’ di cautela. Su diversi modelli più vecchi non si possono più scaricare libri dallo store, usare “Invia a Kindle” o registrare di nuovo il dispositivo dopo un ripristino. Con il jailbreak e software come KOReader, però, il lettore può gestire più formati, offrire controlli di lettura più avanzati e lavorare con librerie locali come Calibre.

Router con OpenWrt e homebrew: quando l’hardware obsoleto torna utile

I vecchi router sono tra gli oggetti che più spesso finiscono dimenticati in un cassetto. Arrivano con un contratto internet, vengono sostituiti quando si cambia operatore e lì restano, inutilizzati per anni. Alcuni possono ancora fare da switch o da punto di accesso. Quelli compatibili con OpenWrt, però, offrono qualcosa in più. OpenWrt è un sistema operativo Linux open source pensato per dispositivi di rete e permette regolazioni che i firmware dei produttori, di solito, non concedono.

Un router recuperato può diventare un router da viaggio: si collega al Wi-Fi di un hotel e permette poi ai dispositivi personali di usare credenziali già salvate. Oppure può funzionare come router VPN, rete separata per dispositivi smart home, bridge wireless o punto di accesso. In alcuni casi, con la configurazione giusta, può anche bloccare pubblicità e tracciamento a livello di rete. Non poco, per un apparecchio che molti avrebbero portato all’isola ecologica.

La stessa logica vale per il mondo homebrew. Non è una formula magica, ma un modo per allungare la vita di dispositivi che i produttori hanno ormai lasciato indietro. Serve un minimo di pratica, questo sì. E serve mettere in conto qualche limite: procedure non sempre immediate, guide da seguire con attenzione, possibili incompatibilità. Ma quando modello e condizioni sono quelli giusti, l’hardware obsoleto può tornare a fare un lavoro preciso.

La checklist prima dell’acquisto: modello, compatibilità, componenti critici e prezzo equo

Prima di comprare un gadget usato, il punto di partenza deve essere il modello esatto, non il nome generico. Un iPod può essere modificabile oppure no. Una Wii può avere o perdere il supporto GameCube. Un AirPort Express può fermarsi al primo AirPlay o supportare AirPlay 2. Un router può essere compatibile con OpenWrt solo in una specifica revisione hardware. Sono controlli da pochi minuti, ma vanno fatti prima di pagare.

Poi ci sono le verifiche dal vivo, quando possibile: schermo, tasti, ghiera, porte, alimentatore, lettore dischi, batteria e segni di ossidazione. Per i router compatibili con OpenWrt, la comunità consiglia in genere almeno 16 MB di memoria flash e 128 MB di RAM, anche se molto dipende dall’uso che se ne vuole fare. Per i Kindle, attenzione ai display e-ink danneggiati. Per la Wii, occhio ai controller e al lettore ottico. Per gli iPod, meglio controllare batteria gonfia e hard disk rumoroso.

Alla fine, conta il prezzo equo. Nessuno di questi dispositivi vale l’acquisto solo perché costa poco. Deve essere il modello giusto, nelle condizioni giuste, con una community ancora attiva e ricambi reperibili. Solo allora un oggetto dato per superato può diventare altro: un lettore musicale essenziale, una console da salotto, un ponte verso un vecchio stereo o un piccolo strumento di rete. Vecchio, sì. Ma non per questo inutile.