Ho trasformato un e-reader in un pannello di controllo per la mia casa intelligente, senza spendere un euro

La casa intelligente non passa per forza da dispositivi costosi e ultimo modello. A volte basta dare nuova vita a un oggetto che molti tengono ormai in un cassetto, trasformandolo in qualcosa di completamente diverso.
La casa intelligente non passa per forza da dispositivi costosi e ultimo modello. A volte basta dare nuova vita a un oggetto che molti tengono ormai in un cassetto, trasformandolo in qualcosa di completamente diverso.
Valentina Giungati
Pubblicato il 19 giu 2026
Ho trasformato un e-reader in un pannello di controllo per la mia casa intelligente, senza spendere un euro

L’idea, raccontata da chi l’ha messa in pratica, è curiosa quanto efficace: prendere un vecchio e-reader e trasformarlo nel pannello di controllo della propria casa intelligente, senza scrivere una riga di codice e senza spendere un euro. Al posto dell’ultimo romanzo, sullo schermo a inchiostro elettronico compare un cruscotto che mostra a colpo d’occhio lo stato della casa: luci accese, temperatura, consumi, telecamere, con la possibilità di comandare i dispositivi con un tocco.

Il cuore di tutto è Home Assistant, la piattaforma di domotica più amata dagli appassionati perché è gratuita, open source e, soprattutto, locale: non dipende dal cloud di alcun produttore e tiene i dati dentro casa. È proprio questo il sogno di chi vuole una casa connessa che parli con dispositivi di marche diverse senza spedire informazioni a server lontani.

Come ho trasformato un e-reader in un pannello di controllo

Lo scoglio, storicamente, era la sua complessità: configurarla richiedeva di mettere le mani in file di testo dalla sintassi ostica, abbastanza da scoraggiare chi non è del mestiere. È qui che entra la parte interessante della storia: l’autore si è fatto affiancare da un assistente di intelligenza artificiale che ha scritto la configurazione al posto suo, mentre lui si limitava a descrivere a parole cosa voleva ottenere.

Come ho trasformato un e-reader in un pannello di controllo-melablog.it

L’e-reader, in questo scenario, è la scelta hardware perfetta proprio per le sue caratteristiche. Lo schermo a inchiostro elettronico è perfettamente leggibile anche in piena luce, non affatica la vista e consuma pochissimo, perché assorbe energia solo quando l’immagine cambia. Significa un pannello sempre acceso appeso alla parete che dura giorni con una sola carica, silenzioso e a impatto quasi nullo sulla bolletta. Il tutto recuperando un dispositivo che molti possiedono già e che, magari, avevano accantonato dopo essere passati a un modello più recente.

Va detto che non è un progetto per chiunque: serve un minimo di dimestichezza, l’e-reader spesso va sbloccato e lo schermo in bianco e nero, con i suoi tempi di aggiornamento lenti, mal si presta ad animazioni o contenuti dinamici. Ma per una dashboard fatta di numeri, stati e interruttori è più che sufficiente, e l’aiuto dell’intelligenza artificiale abbassa parecchio la barriera tecnica che un tempo teneva lontani i non addetti ai lavori.

Anche in Italia la domotica locale sta crescendo, spinta dalla diffusione di standard aperti come Matter e dalla voglia di non dipendere dai servizi cloud dei singoli marchi. In quest’ottica, l’esperimento dell’e-reader racconta qualcosa di più ampio del singolo trucco: la casa intelligente più interessante non è necessariamente quella che si compra a peso d’oro, ma quella che si costruisce mettendo insieme pezzi che già si possiedono. A volte basta guardare in un cassetto, e avere la pazienza di farsi spiegare, anche da una macchina, come iniziare.

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