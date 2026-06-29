Ho testato questi 2 televisori, uno da 600 e uno da 150: la verità mi ha tolto le parole

La domanda se la pongono in molti davanti allo scaffale del negozio di elettronica: vale davvero la pena spendere quattro volte tanto per un televisore, quando ne esistono modelli a meno di duecento euro che, sulla carta, promettono le stesse dimensioni e la stessa risoluzione? Confrontando un apparecchio da circa 150 euro con uno da 600, la verità che emerge è più sfumata di quanto suggerisca il prezzo, e in alcuni casi sorprendente.

Partiamo da ciò che li accomuna. Entrambi, oggi, offrono risoluzione 4K, connettività smart con le principali app di streaming e un numero adeguato di ingressi HDMI. Per un uso basilare, guardare la TV in chiaro, qualche film in buona luce, i programmi serali, le differenze sono meno marcate di quanto il listino lasci immaginare, ed è questo il motivo per cui i modelli più economici hanno conquistato una fetta enorme di mercato.

Confronto tra due televisori: cosa c’è di diverso

È quando si alza l’asticella che il divario diventa evidente. Il primo terreno su cui si gioca tutto è la luminosità. Un televisore economico fatica a raggiungere i livelli necessari per rendere giustizia ai contenuti in HDR, quelli ad alta gamma dinamica: le scene luminose appaiono spente, i dettagli nelle zone più chiare si perdono. Il modello di fascia media, con una luminosità di picco superiore, restituisce immagini più incisive, colori più vividi e un contrasto che dà profondità alla scena. In una stanza piena di luce diurna, la differenza si vede a occhio nudo.

Il secondo elemento è la gestione del nero e del contrasto. I televisori più costosi integrano tecnologie come il local dimming, che spegne o attenua selettivamente le zone scure dello schermo, evitando quell’effetto grigiastro e “lavato” tipico dei pannelli economici quando si guarda un film al buio. È una caratteristica che incide moltissimo sulla resa cinematografica e che difficilmente si trova nella fascia bassa.

C’è poi tutta la parte meno visibile ma altrettanto importante: il processore d’immagine. Un buon chip migliora la nitidezza, riduce il rumore video e gestisce meglio il movimento nelle scene veloci, dallo sport ai videogiochi, dove i modelli economici tendono a mostrare scie e scatti. Anche l’audio integrato, spesso trascurato, racconta una differenza concreta, con i televisori di gamma media capaci di un suono più pieno e meno metallico.

La conclusione, allora, dipende interamente da come si guarda la televisione. Per chi la accende distrattamente in cucina o la usa in ambienti molto illuminati senza troppe pretese, il modello da 150 euro assolve egregiamente il suo compito e rappresenta un acquisto sensato. Per chi invece dedica tempo a film, serie e sport, magari in una stanza che può essere oscurata, e cerca un’immagine che valorizzi davvero i contenuti, i 450 euro di differenza non sono uno spreco ma un investimento che si percepisce ogni sera. La vera domanda, più che “quale costa meno”, è cosa ci si aspetta da quello schermo una volta acceso.