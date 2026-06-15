Ho testato il caricatore con filo rimovibile e quello completo: i dati sono spiazzanti, questa è la reale velocità di ricarica

Tra gli accessori per la ricarica più richiesti degli ultimi mesi ci sono i caricatori con cavo già integrato, scelti quasi sempre per una questione di comodità. Vale la pena capire però cosa cambia davvero rispetto a un modello in cui il filo si può staccare.
Tra gli accessori per la ricarica più richiesti degli ultimi mesi ci sono i caricatori con cavo già integrato, scelti quasi sempre per una questione di comodità. Vale la pena capire però cosa cambia davvero rispetto a un modello in cui il filo si può staccare.
Valentina Giungati
Pubblicato il 15 giu 2026
Ho testato il caricatore con filo rimovibile e quello completo: i dati sono spiazzanti, questa è la reale velocità di ricarica

Il mercato degli alimentatori si è diviso in due famiglie ben distinte. Da una parte ci sono i caricatori con porte e basta, a cui colleghi il cavo che preferisci; dall’altra i modelli con cavo integrato, spesso retrattile, che si avvolge dentro al corpo dell’accessorio e si estende solo quando serve. UGREEN, Baseus e Lamicall hanno spinto molto su questa seconda categoria, presentandola come la soluzione che elimina grovigli, cavi dimenticati a casa e usura del filo.

Mettendo i due tipi a confronto, la differenza non sta tanto nel caricatore quanto nel pezzo che spesso si trascura: il cavo. In un modello a cavo rimovibile il limite di velocità lo decidi tu, perché puoi abbinare un cavo certificato che regge la potenza massima della porta. Lo standard Power Delivery oggi arriva fino a 240W, ma quei valori si raggiungono solo con un cavo dotato di chip e-marker e di conduttori del calibro giusto. Con un filo scadente o troppo lungo la resistenza interna sale e la corrente erogata cala, a prescindere da quanto è potente l’alimentatore.

Cavi a confronto: quale conviene realmente acquistare

Qui arriva il dato che spiazza chi compra puntando solo alla comodità. Nei modelli a cavo integrato quel filo è saldato dentro e non si può sostituire. Se il produttore ha montato un cavo tarato su una potenza inferiore a quella delle porte, la velocità reale resta inchiodata a quel valore, anche quando il caricatore sulla carta promette molto di più. Su diversi caricatori da auto retrattili, per esempio, il cavo integrato si ferma a 30W mentre le porte libere accanto erogano di più. La parte più comoda del prodotto diventa così il suo collo di bottiglia.

Cavi a confronto: quale conviene realmente acquistare-melablog

Non significa che il cavo integrato sia sempre lento. I modelli di fascia alta tengono prestazioni notevoli: il sistema retrattile da 100W di UGREEN porta un MacBook Pro a oltre metà carica in mezz’ora. Il punto è un altro: con un caricatore a filo rimovibile, quando il cavo si rovina o si rivela troppo debole, lo cambi con pochi euro e recuperi la velocità persa. Con uno a cavo integrato, l’anello debole te lo tieni fino a fine vita del prodotto.

Per il mercato italiano il calcolo è concreto. I caricatori retrattili di marca costano sensibilmente più di un alimentatore base, mentre un buon cavo USB-C certificato si trova a cifre contenute. Per chi usa iPhone della serie 15, 16 e 17 ormai passati a USB-C, o un Android recente, entrambe le strade funzionano, a patto di controllare la potenza dichiarata sia del caricatore sia del cavo.

Resta poi il nodo della durata nel tempo del meccanismo di riavvolgimento, che con migliaia di estensioni è il primo componente a mostrare segni di cedimento.

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