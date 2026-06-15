Ho testato il caricatore con filo rimovibile e quello completo: i dati sono spiazzanti, questa è la reale velocità di ricarica

Il mercato degli alimentatori si è diviso in due famiglie ben distinte. Da una parte ci sono i caricatori con porte e basta, a cui colleghi il cavo che preferisci; dall’altra i modelli con cavo integrato, spesso retrattile, che si avvolge dentro al corpo dell’accessorio e si estende solo quando serve. UGREEN, Baseus e Lamicall hanno spinto molto su questa seconda categoria, presentandola come la soluzione che elimina grovigli, cavi dimenticati a casa e usura del filo.

Mettendo i due tipi a confronto, la differenza non sta tanto nel caricatore quanto nel pezzo che spesso si trascura: il cavo. In un modello a cavo rimovibile il limite di velocità lo decidi tu, perché puoi abbinare un cavo certificato che regge la potenza massima della porta. Lo standard Power Delivery oggi arriva fino a 240W, ma quei valori si raggiungono solo con un cavo dotato di chip e-marker e di conduttori del calibro giusto. Con un filo scadente o troppo lungo la resistenza interna sale e la corrente erogata cala, a prescindere da quanto è potente l’alimentatore.

Cavi a confronto: quale conviene realmente acquistare

Qui arriva il dato che spiazza chi compra puntando solo alla comodità. Nei modelli a cavo integrato quel filo è saldato dentro e non si può sostituire. Se il produttore ha montato un cavo tarato su una potenza inferiore a quella delle porte, la velocità reale resta inchiodata a quel valore, anche quando il caricatore sulla carta promette molto di più. Su diversi caricatori da auto retrattili, per esempio, il cavo integrato si ferma a 30W mentre le porte libere accanto erogano di più. La parte più comoda del prodotto diventa così il suo collo di bottiglia.

Non significa che il cavo integrato sia sempre lento. I modelli di fascia alta tengono prestazioni notevoli: il sistema retrattile da 100W di UGREEN porta un MacBook Pro a oltre metà carica in mezz’ora. Il punto è un altro: con un caricatore a filo rimovibile, quando il cavo si rovina o si rivela troppo debole, lo cambi con pochi euro e recuperi la velocità persa. Con uno a cavo integrato, l’anello debole te lo tieni fino a fine vita del prodotto.

Per il mercato italiano il calcolo è concreto. I caricatori retrattili di marca costano sensibilmente più di un alimentatore base, mentre un buon cavo USB-C certificato si trova a cifre contenute. Per chi usa iPhone della serie 15, 16 e 17 ormai passati a USB-C, o un Android recente, entrambe le strade funzionano, a patto di controllare la potenza dichiarata sia del caricatore sia del cavo.

Resta poi il nodo della durata nel tempo del meccanismo di riavvolgimento, che con migliaia di estensioni è il primo componente a mostrare segni di cedimento.