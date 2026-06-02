Ho smesso di trattare i vecchi telefoni come rifiuti elettronici bensì come piccoli server: che svolta

Il confronto è concreto. Un NAS entry-level come l’Ugreen DH2300 monta un processore Rockchip e 4 GB di RAM, ed è pensato per archiviare dati più che per la potenza bruta. Un Android di fascia media del 2020 ha quasi certamente più memoria e un processore più veloce. La differenza di prezzo e di destinazione d’uso non si riflette nelle specifiche pure, e questo è il paradosso da cui parte tutto.

Il primo riuso, il più semplice, è il server multimediale. Qui il telefono scelto è un iQOO 12: annunciato tre anni fa, con Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria, è dichiaratamente sovradimensionato per il compito. Il procedimento ruota attorno a Termux, l’ambiente che porta un terminale Linux dentro Android. Da lì si installa il pacchetto Jellyfin, lo si punta alla cartella dei file multimediali e si avvia. Il telefono diventa il server; gli altri dispositivi si collegano come client aprendo l’indirizzo IP locale sulla stessa rete Wi-Fi.

Vecchi telefoni, non sono solo rifiuti: come puoi usarli

Il secondo telefono è stato trasformato in un nodo Tailscale, e si è rivelato più utile del primo. L’obiettivo era accedere alla rete di casa da remoto senza aprire porte né esporre i servizi su internet. Con la VPN sempre attiva impostata su Android, il telefono resta collegato a corrente e Wi-Fi e funziona come punto fisso dentro la rete domestica, raggiungibile da laptop e tablet ovunque ci si trovi. Configurato come exit node, lascia perfino far transitare il traffico di un altro dispositivo come se provenisse da casa.

Qui arriva la parte che ridimensiona l’entusiasmo. Lo stesso autore scrive di non fare troppo affidamento su un telefono-server, e il motivo non è la potenza ma la batteria. Un NAS non dipende da una cella che si degrada: resta acceso finché c’è corrente. Un telefono tenuto in carica ventiquattro ore al giorno per mesi va incontro a deterioramento della batteria e problemi di calore, perché non è stato progettato per restare attaccato alla presa.

Da cui una conclusione meno scontata: i casi d’uso intermittenti reggono meglio di quelli continui. Un server Jellyfin si accende quando serve, si guarda un film, si spegne. Un gateway che deve stare online tutto il tempo è un altro discorso, e per quello conviene un NAS o un mini PC.

C’è anche il lato software. Quasi tutti gli strumenti di self-hosting nascono pensando a Linux, ai NAS e ai sistemi desktop; il supporto Android arriva dopo. Tailscale stessa segnala che i suoi exit node su Android sono meno ottimizzati di quelli Linux e si appoggiano al routing in user-space, il che significa prestazioni inferiori a quelle di un server dedicato. La domanda, allora, non è se un telefono possa fare il server, ma per quanto.