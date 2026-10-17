Ho smesso di pagare Netflix dopo aver trovato queste App completamente gratuite che sono anche meglio

Con gli abbonamenti streaming sempre più numerosi, alcune piattaforme gratuite stanno conquistando chi vuole risparmiare senza rinunciare a film, serie e canali televisivi.

Non si tratta di siti pirata, ma di servizi legali finanziati dalla pubblicità che funzionano su dispositivi diversi. Tra cataloghi on demand e canali in diretta, però, ogni soluzione ha caratteristiche e limiti che vale la pena conoscere. Anche la disponibilità in Italia può fare la differenza.

Perché gli abbonamenti pesano sempre di più sul budget degli utenti

Per anni Netflix è stato lo streaming per eccellenza: catalogo ricco, niente spot, tutto pronto in pochi secondi. Poi il mercato si è spezzettato. Sono arrivati nuovi servizi, esclusive divise tra piattaforme diverse e, per molte famiglie, il conto a fine mese ha iniziato a somigliare parecchio a quello della vecchia pay tv.

Oggi non è raro sommare Netflix, Disney+, Prime Video, piattaforme sportive e altri abbonamenti più piccoli. Il risultato? Una spesa che diventa difficile da giustificare, soprattutto quando il tempo per guardare tutto resta quello di sempre. “Pagavo da anni quasi senza pensarci”, raccontano molti utenti nei forum sullo streaming, “ma aprivo l’app e non trovavo sempre qualcosa che mi convincesse”. Da qui la ricerca di alternative. Non pirateria, ma servizi gratuiti legali, finanziati dagli spot e disponibili su più dispositivi.

Plex, Tubi, Pluto TV e Roku Channel: cosa offrono davvero senza canone

Tra i nomi più citati c’è Plex, nato soprattutto per organizzare una libreria personale di film e video su un server domestico, ma diventato ormai anche un vero servizio di streaming gratuito. Offre migliaia di film ed episodi on demand e, secondo quanto comunica la piattaforma, oltre 300 canali live tra notizie, sport, vecchie serie, cinema di genere e contenuti cult. Tubi, molto forte negli Stati Uniti, punta invece sulla quantità: la società parla di oltre 50.000 titoli, con film hollywoodiani, serie tv, anime, commedie, thriller e produzioni meno conosciute. A piacere agli utenti sono soprattutto l’interfaccia semplice e la presenza di molti contenuti in HD.

Poi c’è Pluto TV, di proprietà Paramount, che riporta in primo piano la televisione lineare: si entra, si sceglie un canale e si guarda quello che va in onda. La piattaforma propone oltre 250 canali, con spazi dedicati a crime, serie classiche, sport, cinema, franchise noti e contenuti Comedy Central. Accanto ai canali live resta anche una libreria on demand.

The Roku Channel, nato come servizio in più per chi aveva dispositivi Roku, si è allargato ed è accessibile anche da browser e app mobile, anche se l’uso su TV resta più legato ai dispositivi compatibili. Il suo punto forte è la selezione: contenuti in licenza da grandi studi, titoli riconoscibili e alcune produzioni esclusive che, in certi casi, lo fanno sembrare più vicino a una piattaforma premium che a un servizio gratis.

Il compromesso della pubblicità e il nuovo modo di guardare la TV gratis

Il prezzo da pagare, naturalmente, è la pubblicità. Gli spot ci sono, interrompono film e serie, e chi arriva da anni di streaming senza pause deve farci l’abitudine. Molti utenti, però, li considerano sopportabili, anche perché spesso durano meno dei vecchi blocchi pubblicitari della televisione. Una pausa per controllare il telefono, preparare un caffè, rispondere a un messaggio. Poco altro.

Il cambiamento più interessante riguarda le abitudini: con app gratuite come Plex, Tubi, Pluto TV e Roku Channel si guarda meno in modalità “maratona” e più per scoperta. Un film trovato per caso, una serie già vista anni fa, un canale acceso mentre si cucina.

Non tutto può sostituire i grandi originali delle piattaforme a pagamento, e non tutti i cataloghi sono disponibili allo stesso modo in ogni Paese. Ma per chi vuole tagliare le spese, o almeno eliminare un abbonamento, il segnale è chiaro: oggi lo streaming gratis e legale non è più un ripiego. È una scelta concreta.

Attenzione alla disponibilità in Italia: alcuni servizi citati, come Tubi e The Roku Channel, sono rivolti principalmente a mercati esteri. Cataloghi, applicazioni e condizioni di accesso possono quindi essere differenti rispetto agli Stati Uniti e non tutte le offerte descritte sono automaticamente disponibili per gli utenti italiani.