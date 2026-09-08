Ho sfatato il mito dei cavi costosi: questa tipologia costa qualche spiccio ma performa il doppio con il telefono

Spendere molto per un cavo USB-C non significa automaticamente ricaricare lo smartphone più velocemente, perché il prezzo è solo una delle variabili in gioco.

A fare davvero la differenza sono compatibilità, potenza supportata e protocollo utilizzato dal telefono e dal caricatore. Per questo un modello economico con le caratteristiche corrette può offrire risultati molto vicini a quelli di un cavo decisamente più costoso.

Watt, protocolli ed e-marker: cosa conta davvero nella ricarica rapida

A decidere la velocità di ricarica non è la confezione più curata, ma l’incastro tra watt, protocollo di ricarica e qualità del cavo. Lo smartphone prende solo la potenza per cui è stato progettato. Il Galaxy S23, per esempio, si ferma a 25W. Quindi comprare un cavo USB-C da 100W non lo farà caricare più in fretta, se il telefono non può andare oltre.

C’è poi l’e-marker, un piccolo chip inserito nei cavi più avanzati: serve a dire a caricatore e dispositivo quanta corrente può passare senza rischi. Di norma, i cavi senza e-marker arrivano fino a 60W; sopra quella soglia il chip diventa necessario. Per molti telefoni, però, non serve spingersi così in alto.

Conta anche il protocollo: USB-C Power Delivery (USB-C PD) gestisce lo scambio di potenza tra caricatore e dispositivo, mentre PPS, usato da Samsung dalla serie Galaxy S20 e dai Google Pixel più recenti, regola tensione e corrente in tempo reale per limitare calore e stress sulla batteria. Oppo, invece, usa sistemi propri come SUPERVOOC. Il connettore è lo stesso, ma le regole cambiano. Ed è lì che molti si confondono.

Il test sul Galaxy S23: cavo da 4 euro contro cavo da 26 euro

Nel confronto, un cavo USB-C economico da circa 4 euro, dichiarato per 25W, è stato messo accanto a un cavo da circa 26 euro con e-marker, certificato per 100W. Stesso telefono, stesso uso: un Samsung Galaxy S23. Il risultato? Nessuna rivoluzione. Dal 20% all’80%, il cavo economico ha impiegato circa 45 minuti; quello più caro tra 40 e 45 minuti. Dal 5% al 100%, il primo è arrivato intorno ai 75 minuti, il secondo tra 70 e 75. Una differenza piccola.

Questo non vuol dire che tutti i cavi economici siano affidabili, sia chiaro. Vuol dire che un cavo USB-C da 3A fatto bene basta già per raggiungere i 25W richiesti dal Galaxy S23. I problemi arrivano con i cavi scadenti, con troppa resistenza elettrica o con promesse esagerate: possono scaldare, perdere efficienza e rallentare la ricarica. Il prezzo, da solo, non garantisce nulla. Può voler dire materiali migliori, connettori più solidi, rivestimento intrecciato o trasferimento dati più veloce. Tutto utile, certo. Ma se lo scopo è solo caricare uno smartphone da 25W, un cavo compatibile con le specifiche corrette può bastare.

Quando vale la pena pagare di più: laptop, 240W e uscita video

Il discorso cambia quando entrano in gioco dispositivi più pesanti. Un laptop USB-C, un monitor portatile o una docking station chiedono spesso più potenza e più banda. Lo standard USB-C può arrivare fino a 240W, ma non tutti i cavi sono fatti per reggere quei valori. In questi casi, un cavo economico preso a caso può diventare un collo di bottiglia, o non funzionare proprio come dovrebbe.

Spendere di più ha senso anche se serve far passare video e audio tramite USB-C, perché non ogni cavo supporta l’uscita display. Serve il cavo giusto, spesso con e-marker, e serve che anche la porta del computer o dello smartphone supporti quella funzione. Devono esserci entrambe le cose.

La regola pratica resta semplice: prima si guardano le specifiche del dispositivo, poi il prezzo del cavo. Se il telefono chiede 25W, non serve inseguire per forza un modello da 100W. Se invece bisogna alimentare un portatile o collegare uno schermo, allora un cavo migliore diventa una spesa sensata. Meno mito, più scheda tecnica.