Ho sempre sbagliato a impostare la temperatura sul frigorifero: ero convinta fosse corretta e invece non stava raffreddando

Ho sempre creduto che regolare il frigorifero fosse una delle operazioni più banali della cucina. Una manopola, qualche numero, la si gira e via. Per anni l’ho tenuta su un valore basso, convinta che andasse benissimo, salvo accorgermi che certi alimenti deperivano prima del previsto e che il latte non sembrava poi così freddo. Il problema, ho scoperto, non era il frigorifero: ero io a interpretare male quei numeri.

L’equivoco è più comune di quanto si pensi, e nasce da un fraintendimento preciso. I numeri stampati sulla manopola dei frigoriferi con regolazione analogica, di solito da 1 a 5, ma in certi modelli fino a 7, non indicano i gradi. Non sono gradi Celsius, né corrispondono a una temperatura precisa. Rappresentano invece il livello di potenza del raffreddamento, cioè quanto intensamente lavora il compressore. Impostare la manopola su 3 non significa affatto avere 3 °C all’interno.

La temperatura corretta per il frigorifero non è quella che pensiamo

E, cosa che mi ha spiazzata, la scala funziona al contrario rispetto a quanto immaginavo: il numero più alto raffredda di più, non di meno. Tenendola sull’1, come facevo spesso io pensando di andare sul sicuro, in realtà lasciavo il frigorifero al minimo della sua capacità.

La temperatura che conta, quella reale all’interno, dovrebbe attestarsi tra i 3 e i 5 gradi, con un valore intorno ai 4 considerato ideale per rallentare la proliferazione dei batteri senza congelare gli alimenti più delicati. Ma quel numero non dipende solo dalla manopola: incidono anche quante volte si apre lo sportello, quanto è pieno l’apparecchio e la temperatura della stanza in cui si trova. Ecco perché affidarsi soltanto alla posizione del selettore è un terno al lotto.

La soluzione che ho adottato, e che mi ha tolto ogni dubbio, è stata comprare un piccolo termometro da frigorifero da appoggiare al centro del ripiano: dopo una ventina di minuti mi dice esattamente a che punto sono, e se il valore è fuori intervallo regolo di uno scatto e ricontrollo.

C’è poi un dettaglio che ignoravo del tutto e che spiega perché in passato cambiavo impostazione di continuo senza risultati. Ogni variazione richiede dalle dodici alle ventiquattro ore prima che la temperatura interna si stabilizzi. Spostare la manopola e aspettarsi un effetto immediato, come facevo, impedisce semplicemente al sistema di trovare il suo equilibrio. Allo stesso modo, ho imparato che riempire il frigorifero fino all’inverosimile ostacola la circolazione dell’aria fredda e crea zone più calde dove il cibo si rovina prima, mentre portare la manopola al massimo per “andare sul sicuro” significa solo far lavorare il compressore senza sosta, con un consumo elettrico più alto e un’usura maggiore.

La regola pratica con cui mi trovo bene è posizionare il selettore intorno al sessanta per cento della scala e poi verificare con il termometro, invece di affidarmi all’intuito. Va aggiunto che sui frigoriferi con display digitale il discorso cambia, perché in quel caso i numeri indicano davvero i gradi effettivi e basta impostare la temperatura desiderata. Ma per tutti quelli che, come il mio, hanno ancora la vecchia rotellina interna, capire cosa significhino quei numeri è la differenza tra credere di conservare bene gli alimenti e farlo davvero.