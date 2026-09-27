Ho scoperto cosa nasconde davvero la modalità in incognito ed è molto diverso da ciò per cui lo usiamo

La modalità in incognito viene usata ogni giorno pensando di lasciare pochissime tracce, ma la protezione offerta dal browser è molto più limitata di quanto sembri.

La funzione agisce soprattutto sui dati salvati sul dispositivo, come cronologia e cookie della sessione, senza rendere automaticamente anonima la navigazione. Siti visitati, reti e alcuni servizi esterni possono continuare a ottenere informazioni sulla connessione. Capire questa differenza permette di usare l’incognito per ciò che sa fare davvero, evitando una falsa sensazione di privacy.

Cronologia, cookie e cache: dove finisce davvero la privacy del browser

La modalità in incognito fa un lavoro preciso, non di più: evita che Chrome salvi nella sessione normale alcuni dati, come cronologia, cookie, informazioni inserite nei moduli e parte della cache locale. Quando si chiude la finestra privata, quelle pagine non restano nella cronologia ordinaria e non si possono riaprire dal menu delle schede “chiuse di recente”. È comoda, per esempio, su un computer condiviso in casa, in ufficio o in biblioteca.

Chi arriva dopo non trova subito l’elenco dei siti visitati. Il punto, però, è tutto qui. La parola “privato” negli anni ha creato un equivoco: molti l’hanno presa per una protezione totale. Non lo è. Anche Google, dopo le contestazioni legali, ha cambiato le informative per spiegare meglio cosa viene nascosto e cosa resta visibile.

Nel caso Brown v. Google, avviato nel 2020 negli Stati Uniti, gli utenti accusavano l’azienda di aver raccolto dati legati alla navigazione privata attraverso servizi e strumenti presenti nei siti visitati. La vicenda si è chiusa con un accordo che ha previsto, tra le altre cose, la cancellazione o correzione di miliardi di record collegati all’attività in navigazione privata.

DNS, rete e siti visitati: le tracce che l’incognito non cancella

La parte meno evidente è quella che succede fuori dal browser. La modalità in incognito non cancella da sola la cache DNS del sistema operativo. Su Windows, per esempio, dopo una sessione privata si può aprire il Prompt dei comandi e usare “ipconfig /displaydns” per vedere i domini risolti di recente. Non è una cronologia ordinata, e può includere richieste fatte da altre app, ma può contenere anche tracce della navigazione.

Qualcosa di simile può restare, in alcuni casi, anche nel router o nei sistemi di rete aziendali. Non è un difetto di Chrome: il browser elimina ciò che controlla direttamente, non quello che viene conservato da Windows, macOS, dal modem di casa o dalla rete dell’ufficio. Anche il provider internet, la rete della scuola o il Wi-Fi di un locale possono vedere alcune informazioni sulla connessione, pur senza leggere il contenuto cifrato delle pagine quando HTTPS funziona correttamente.

Resta poi il nodo del nome del dominio, che in certe configurazioni può essere visibile nella fase di connessione, salvo protezioni più recenti come Encrypted Client Hello. Su un computer aziendale gestito, il quadro cambia ancora: l’amministratore IT può installare certificati e strumenti di controllo più invasivi. Anche con la scheda privata aperta.

Account, estensioni e cookie di terze parti: usare l’incognito senza false sicurezze

C’è infine un’abitudine molto comune che smonta buona parte dell’idea di anonimato: entrare in un servizio con il proprio account. Se durante una sessione in incognito si accede a Gmail, Facebook, Amazon o a un sito di lavoro, quel sito può collegare l’attività all’identità dell’utente. Vale anche per servizi inseriti nelle pagine, strumenti pubblicitari, pulsanti social e sistemi di analisi.

Chrome, di norma, non attiva le estensioni in incognito se l’utente non lo permette a mano, e blocca i cookie di terze parti nella navigazione privata. Sono due protezioni utili contro una parte del tracciamento tra siti diversi. Ma non trasformano la finestra privata in una rete anonima.

La funzione ha senso per separare una sessione temporanea dal profilo principale, fare un accesso veloce senza lasciare cookie permanenti o evitare che altri utenti dello stesso dispositivo vedano la cronologia. Usarla come scudo contro provider, datore di lavoro, scuola o siti a cui ci si collega con il proprio profilo è un errore. La regola è semplice: l’incognito nasconde meno di quanto suggerisca il nome, ma funziona bene se gli si chiede solo ciò per cui è stato pensato.