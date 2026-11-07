Ho scoperto cosa accade alle password quando spengo il telefono

Dipende tutto da dove sono salvate le credenziali e da quali strumenti di recupero offre il servizio. Da quando impronta digitale, volto e PIN hanno preso il posto della vecchia password scritta a mano, la domanda è diventata molto concreta: se il telefono sparisce, che fine fanno gli accessi? La risposta sta dietro lo schermo: chi conserva la chiave, quante copie ci sono e quale strada resta aperta quando il dispositivo non risponde più.

Le passkey create su Android e salvate in Google Password Manager non sono per forza prigioniere di quel singolo smartphone. Google le cifra e le sincronizza attraverso l’account Google, così possono comparire anche su altri dispositivi compatibili dove è stato configurato lo stesso profilo. Se il telefono si rompe, l’utente può recuperarle su un nuovo dispositivo dopo l’accesso all’account e una verifica dell’identità.

La verifica può passare dal vecchio blocco schermo oppure dal PIN di Google Password Manager. Apple segue una strada simile con il Portachiavi iCloud, che sincronizza le passkey tra dispositivi approvati e può usare account Apple, numero attendibile, codice del dispositivo e, se previsto, un contatto di recupero. Anche molti gestori di password di terze parti offrono una copia di sicurezza simile.

Per questo sapere dove sia finita davvero la credenziale non è un dettaglio da tecnici: può fare la differenza tra rientrare nell’account in pochi minuti e restare fermi davanti alla schermata di login.

Credenziali sincronizzate o legate al dispositivo: la differenza che decide se resti fuori

Non tutte le credenziali passkey si comportano allo stesso modo. Alcune sono sincronizzate nel cloud del servizio scelto, altre sono “device-bound”, cioè legate a un solo autenticatore fisico. Nel sistema FIDO, la chiave privata può restare dentro un singolo dispositivo oppure in una chiave di sicurezza hardware.

Uno smartphone con schermo rotto e una chiave di sicurezza sulla scrivania, simbolo del recupero accessi con passkey.

Microsoft usa un’idea simile per alcune passkey di Entra salvate nel contenitore locale di Windows Hello. Se quella credenziale esiste solo lì e il dispositivo viene perso, rubato o danneggiato, la passkey non si sposta da sola. L’accesso si può recuperare solo se il servizio offre un’altra via: una seconda passkey già registrata, una password tradizionale, un codice di emergenza, una chiave fisica alternativa o una procedura di verifica dell’account. Anche il login con codice QR può trarre in inganno.

Quando il computer mostra il QR e il telefono approva l’accesso, quel telefono deve esserci, deve essere sbloccato e spesso deve essere collegato via Bluetooth. Se la scheda madre è morta, semplicemente non c’è nulla da approvare.

Perché il sito non può ricostruire la tua chiave privata quando l’autenticatore scompare

Il sito a cui si prova ad accedere non conserva la chiave privata della passkey. Tiene solo la chiave pubblica, quella che serve a verificare che l’accesso sia davvero valido. È uno dei punti forti del sistema: la parte più delicata resta sul dispositivo, nel gestore di password o nell’autenticatore scelto, e non viene consegnata al servizio online. Ma questa protezione ha una conseguenza pratica.

Se la chiave privata va persa e non esiste una copia sincronizzata, oppure un metodo di recupero previsto dal provider, il sito non può ricrearla a comando. Di solito bisogna passare dal recupero dell’account, dimostrare la propria identità con gli strumenti previsti e poi registrare una nuova passkey.

Google, per esempio, permette di vedere le passkey registrate e di scollegare i dispositivi associati alle credenziali Android create in automatico. È un passaggio utile dopo un furto o uno smarrimento. E conviene farlo subito, non settimane dopo.

La regola più prudente è semplice: non affidare tutto l’accesso digitale a un solo smartphone, anche se è nuovo, protetto e sincronizzato. Per gli account più delicati — posta elettronica principale, home banking, identità digitale, cloud, profili di lavoro — conviene controllare prima dove sono salvate le passkey: Google Password Manager, Portachiavi iCloud, un gestore esterno o un autenticatore locale. Va verificato anche che il provider delle password sia recuperabile, perché spesso è la porta d’ingresso a decine di altri servizi.

Quando si può, meglio aggiungere un secondo autenticatore, per esempio una chiave di sicurezza hardware da tenere separata, e scaricare i codici di recupero in un posto sicuro. Non nella stessa galleria del telefono. Gli SMS, da soli, non bastano: se si perde anche la SIM o il trasferimento del numero si complica, il messaggio di verifica non arriva. Il backup migliore, in questi casi, è quello che sta altrove. Non nella stessa tasca.