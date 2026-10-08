Ho provato l'impostazione "magica" per risparmiare batteria sull'iPhone e funziona

Su iPhone esiste un’impostazione poco conosciuta che può aiutare a risparmiare un po’ di batteria, ma il risultato è meno sorprendente di quanto sembra.

Si chiama Assistenza di connettività e interviene quando il Wi-Fi non riesce a garantire una connessione stabile. Disattivarla viene spesso indicato come un trucco per aumentare l’autonomia dell’iPhone, ma il vantaggio reale dipende molto da dove e come si utilizza il telefono. Un test sul campo aiuta a capire quanto può cambiare davvero.

Che cos’è “Assistenza di connettività” e quando entra davvero in gioco

L’Assistenza di connettività si trova su iPhone in Impostazioni > Wi-Fi. In parole semplici, fa intervenire i dati mobili quando il Wi-Fi è debole o non riesce a reggere bene la connessione.

Succede in metropolitana, in hotel, nei bar pieni di gente collegata alla stessa rete. Ma anche in casa, se ci si sposta in una stanza dove il router arriva male. L’iPhone decide da solo: se il Wi-Fi tentenna, si appoggia alla rete cellulare per evitare blocchi durante una videochiamata, il caricamento di una pagina o lo streaming.

Comodo, certo. Però c’è un prezzo: il telefono lavora di più sulle connessioni e può consumare anche dati mobili, cosa da non sottovalutare per chi ha una tariffa con pochi giga. Da qui il consiglio circolato in queste ore: spegnerla per guadagnare autonomia. Una promessa allettante. Forse un po’ troppo.

La prova sul campo: qualcosa si guadagna, ma non ore di autonomia

Nel test raccontato da Álvaro García M. su Applesfera, il miglioramento c’è. Ma non assomiglia ai numeri che girano online, dove si parla persino di passaggi da 3-4 ore di schermo a 7-8 ore solo disattivando questa opzione.

La prova è stata fatta per più giorni, cercando di usare l’iPhone sempre nello stesso modo: prima con l’Assistenza di connettività attiva, poi con l’impostazione spenta. Il risultato è molto più concreto, e meno clamoroso: circa 15-20 minuti in più di schermo acceso.

Non sono da buttare, soprattutto se alle 19 si è fuori casa con il 6% di carica e nessun caricatore a portata di mano. Però non è la svolta promessa da certi post. Il senso è questo: funziona, ma non fa miracoli. E va detto anche un altro aspetto: stabilire con certezza che quel piccolo margine dipenda solo da questa voce non è facile, perché la batteria dell’iPhone cambia rendimento in base a temperatura, copertura, app aperte e luminosità.

Perché il risparmio dipende da Wi-Fi, dati mobili e abitudini d’uso

Il motivo è semplice: se si disattiva l’Assistenza di connettività, l’iPhone deve fare meno lavoro per cercare una rete alternativa quando il Wi-Fi è instabile. E quindi può consumare un po’ meno.

Ma il risultato cambia molto da persona a persona. Chi passa ore agganciato a reti deboli, magari in grandi uffici, alberghi o treni regionali, potrebbe notare un vantaggio più evidente. Chi invece usa quasi sempre un Wi-Fi domestico stabile vedrà differenze minime.

Per risparmiare davvero batteria su iPhone, conviene guardare anche ad altro: luminosità dello schermo, app in background, notifiche inutili, stato della batteria e Risparmio energetico quando serve. Disattivare l’Assistenza di connettività può essere una buona mossa, soprattutto per evitare consumi indesiderati di dati mobili. Ma da sola non regala ore. Regala qualche minuto. E, in certe giornate, può bastare.