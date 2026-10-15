Ho provato il trucco della carta stagnola dietro al Wi-Fi di cui tutti parlano: cosa è successo veramente

Un semplice foglio di alluminio vicino al router promette di migliorare il Wi-Fi, ma una prova domestica mostra risultati sorprendenti e qualche limite da conoscere.

Il test ha coinvolto scrivania, camera da letto e garage, con misurazioni effettuate prima e dopo una semplice modifica. Tra segnale Wi-Fi e velocità effettiva, le differenze non sono sempre quelle che ci si aspetta. Ecco quando questo trucco della carta stagnola può avere senso e quando conviene cercare alternative.

Il test in casa: tre stanze, 2,4 GHz e misure prima e dopo

La prova è stata fatta con mezzi normali, quelli che avrebbe chiunque: un foglio di carta stagnola, piegato leggermente intorno al router, e tre punti della casa da controllare prima e dopo. Il router, un modello fornito dall’operatore con antenne interne, era appoggiato sul ripiano basso di un piccolo ufficio domestico, vicino al computer.

Per evitare confusione, la rete dual band è stata divisa in due SSID e il test è stato fatto solo sulla banda 2,4 GHz, che di solito regge meglio distanze e muri rispetto ai 5 GHz. Le misure sono arrivate da Wi-Fi Analyzer su Android e da iPerf3, con un MacBook Air collegato via Ethernet come server locale.

Non è una prova scientifica in senso stretto, sia chiaro. Però racconta bene una situazione reale: quella di chi vuole capire se una zona morta del Wi-Fi può migliorare con un tentativo da dieci minuti.

Il risultato: segnale quasi fermo, ma il garage corre molto di più

La cosa più sorprendente è che la potenza del segnale Wi-Fi, misurata in dBm, è cambiata pochissimo. Alla scrivania si è passati da -35 a -33 dBm. In camera da letto da -48 a -50 dBm. In garage da -62 a -64 dBm. Numeri praticamente inchiodati.

Eppure la velocità reale di trasferimento, il throughput, nel punto più difficile è salita parecchio: il download in garage è passato da 3,9 a 18,6 Mbps, mentre l’upload è salito da 2,2 Mbps a valori tra 4,8 e 6,9 Mbps. Tradotto: una zona prima quasi inutilizzabile è diventata, almeno sulla carta, adatta a dispositivi leggeri, come una videocamera di sorveglianza.

Alla scrivania, molto vicina al router, le differenze sono state minime. In camera da letto, che in teoria doveva trovarsi “dietro” il riflettore, non c’è stato un crollo evidente. Ed è qui il punto: la carta stagnola non rende più potente il router, ma può cambiare il modo in cui le onde radio si spargono in casa.

Quando ha senso provarci e quando è meglio spostare il router o passare al mesh

Una base tecnica esiste. Nel 2017 un gruppo di ricerca del Dartmouth College presentò uno studio su riflettori rivestiti di metallo, pensati per indirizzare il segnale Wi-Fi verso alcune stanze e ridurlo in altre. Non era però stagnola sistemata a caso: era una forma stampata in 3D, calcolata sulla pianta della casa e poi ricoperta di alluminio. In quelle condizioni i ricercatori registrarono aumenti fino a circa 6 dB nelle aree da coprire e cali fino a 10 dB dove il segnale non serviva.

Anche esperti citati da Popular Science, tra cui Swarun Kumar della Carnegie Mellon University, hanno spiegato che il principio è sensato: il metallo riflette le onde radio, un po’ come uno specchio riflette la luce. Nella vita di tutti i giorni, però, contano posizione del router, muri, mobili, antenne interne e anche il raffreddamento del dispositivo.

La stagnola può valere un tentativo se il problema è una zona debole in una direzione precisa e non si può spostare il router. Meglio però tenerla lontana dalle prese d’aria e dal case, per evitare surriscaldamenti. Se non cambia nulla, la strada più concreta resta quella di sempre: mettere il router più in alto, lontano da pareti esterne e ostacoli, oppure scegliere un sistema Wi-Fi mesh quando la casa è grande o su più piani.